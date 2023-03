Mamma og pappa i tårer: – Alle nedturer er glemt

Anne Kjersti Kalvå tok karrierens første individuelle VM-medalje på tremila i Planica.

Anne Kjersti Kalvå jubler sammen med mamma Sissel Gullbrekken på tribunen.

04.03.2023 14:13 Oppdatert 04.03.2023 14:58

PLANICA: – Det er stort for oss, men ikke minst for Anne Kjersti. Det er helt ... at hun endelig lykkes med å ta en individuell medalje i et VM ... det er stort altså!

Det sier pappa Tore Kalvå til Adresseavisen. Sammen med mamma Sissel Gullbrekken har han fulgt sølvløpet til dattera fra orkesterplass.

