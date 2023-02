Sendte Barcelona ut av Europa League: – Vi har den rette mannen

(Manchester United - Barcelona 2–1) Et gigantoppgjør som inneholdt det meste fikk en perfekt slutt for Manchester United. Milliardkjøpet Antony (22) sørget for at det eksploderte på Old Trafford.

23.02.2023 22:59 Oppdatert 24.02.2023 00:27

Etter å ha vært ute med skade kom Manchester Uniteds Antony tilbake med et brak mot Barcelona og ble matchvinner.

Brasilianeren ble kastet innpå fra innbytterbenken i den andre omgangen og sendte Barcelona ut av Europa League.

