Har skrevet ny RBK-avtale

Sander Tangvik binder seg til Rosenborg ut 2027.

Sander Tangvik startet i 2–1-seieren borte mot Haugesund. Nå går han for langt flere RBK-kamper i fremtiden. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 13:51

Keepertalentet skrev for et ĂĄr siden under en kontrakt gjeldende ut 2025.

Nå melder RBK selv om en ytterligere forlengning, noe som gjør at 20-åringens RBK-kontrakt varer i enda to år.