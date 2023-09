To dager før det smeller, har salget tatt seg opp

Nå venter den virkelige testen for Kolstads stjernemannskap.

Da Kolstad og Elverum møttes i Trondheim Spektrum for et knapt år siden, ble tribunene fylt. Nå prøver Kolstad på ny folkefest. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 17:40 Oppdatert: 19.09.2023 17:54

– Det er muligheter for å skape en fantastisk folkefest på torsdag. Alt ligger til rette, sier Jostein Sivertsen til Adresseavisen.

– Det planlegges et show av dimensjoner, og vi «drar på» ordentlig. Ambisjonen er at vi skal overgå de to andre kampene som har vært i Spektrum, følger han opp.