Verdensmester Verstappen: – Vrak hele greia!

Årets første sprintløp i Formel 1 ble kjørt denne helgen. Verdensmester Max Verstappen (25) var ikke nevneverdig imponert. Han mener det er «kunstig spenning».

BETENKT: Max Verstappen likte ikke det nye sprintløp-formatet som ble brukt i Baku denne helgen.

02.05.2023 01:06

Hans råd er klart:

– Vrak hele greia!

Uttalelsen blir gjengitt av Sky Sports etter at lagkameraten Sergio Pérez vant lørdagens sprintløp med Charles Leclerc på 2. plass og Verstappen som nummer tre.

– Jeg tror det er viktig å gå tilbake til slik vi hadde det og sørge for at alle lagene kan kjempe for seier – i stedet for å prøve å innføre denne kunstige spenningen.

Verstappen er storfavoritt til å ta sitt tredje VM-gull på rad, men nederlenderen setter ikke særlig pris på at det denne sesongen er planlagt seks sprintløp.

Bare noen dager før løpet i Baku ble det dessuten bestemt et helt nytt format som betyr at det er en egen kvalifisering til sprintløpet på morgenen samme dag, en såkalt «Sprint Shootout». Til søndagens hovedløp var det kvalifisering fredag ettermiddag. Dette er helt nytt i Formel 1-sporten.

– Jeg liker å ha en kvalifisering som du legger alt inn i. Den var fredag. Og da det kom en ny kvalifisering lørdag, så mener jeg «herregud, enda en kvalifisering», og jeg liker bare ikke det. Jeg kjedet meg.

Ifølge F1-Insider sier Verstappen:

– Det er ikke skikkelig racing. Det er mer et lotteri. I Las Vegas har man bedre sjanser.

Han sammenligner det også med fotball:

– Det er bra for showet, men det er som en fotballkamp: Du vinner 1-0, og så må du spille igjen. Jeg synes det er litt overflødig.

Den gamle Formel 1-verdensmesteren Damon Hill er ikke så imponert over uttalelsene:

– Det er bare sutring – dårlig taper, sier han til Sky Sports.

– Det er det samme for alle. Det er samme konkurranse, fortsetter briten.

Charles Leclerc er imidlertid delvis enig med Verstappen:

– Jeg vil ikke at dette skal være standardformatet. Sprint tre-fire ganger i løpet av sesongen er okay. Det legger mye mer press på førerne, sier Ferrari-føreren ifølge Spiegel.

Verstappens Red Bull-kollega Sergio Pérez er også delvis enig med Verstappen og vil ikke ha mer enn fire sprintløp i året:

– Det er veldig hektisk, sier om en helg med to kvalifiseringer og to løp.

Det gjenstår fem slike helger i 2023: Spielberg i Østerrike, Spa i Belgia, Doha i Qatar, Austin i USA og São Paulo i Brasil.