Bisarr pressekonferanse – 16 spørsmål og 58 ord

Britiske Emma Raducanus pressekonferanse i forkant av Madrid Open i tennis går inn i historien som en av de mer spesielle.

Tennisstjernen Emma Raducanu.

26.04.2023 09:24

20-åringen besvarte totalt 16 spørsmål med 58 ord. Ifølge The Telegraph var det snakk om 16 «snille» spørsmål, men etter knappe tre minutter ble en pressetalsmann på podiet tvunget til å ta ordet og avslutte hele seansen.

– La oss bare gi oss der, sa pressetalspersonen.

I snitt besvarte Raducanu hvert enkelt spørsmål med tre og et halvt ord.

The Telegraph skriver at 20-åringens heller dårlige humør var uventet, siden hennes dialog med mediene har vært balansert og god siden hun slo igjennom med seier i US Open i 2021. Normalt pleier hun å være snakkesalig og engasjert under pressekonferanser.

Etter tre strake tap er turneringen i Madrid viktig for den unge briten. Hun risikerer å tape mange rankingpoeng om hun ikke presterer. Ett tap til og hun kan falle ut av topp 100. Hun er i dag ranket som nummer 85 i verden.

Emma Raducanu spiller sin første kamp i WTA-turneringen onsdag. Da møter hun bulgarske Viktoriya Tomova. Sistnevnte er ranket som nummer 73 i verden. Oppgaven blir ikke enkel for Raducanu.

– Det er hva det er, var Raducanus svar på spørsmålet om motstanden.