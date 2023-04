Gamsten: – RBK ville kjøpe meg for 20 mill.

Morten Gamst Pedersen gjester Rasmus&Saga.

27.04.2023 17:54

Morten Gamst Pedersen er gjest i podkasten Rasmus&Saga onsdag 26. april 2023.

Over ti år i Blackburn. Tyrkia. To år i RBK. Samt mange år i Tromsø - og på landslaget.

Nå er Morten Gamst Pedersen (41) på plass i fjæra, for å prøve å hjelpe Ranheim opp i 1. divisjon.

Hvorfor? Og hvor lenge ser han for seg å holde på?

Kokte over for Friedel

Vi snakker også mye om tida i England. Alt fra da det kokte over for manager Sam Allardyce, til da det kokte over for keeper Brad Friedel. Og hvordan er det å bli matchvinner på Old Trafford?

Vi er naturligvis også innom RBK:

Hva er en dårlig treningsuke? Og hvordan slår man tilbake etter det?

I tillegg har Petter fått tak i en gammel RBK-helt, mens «ukas lag» har spillere fra alle divisjoner!

Drar opp historier fra England. Og hvorfor måtte han spille med gutter 12-laget i Tyrkia?

