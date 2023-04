Turnlegende Simone Biles (26) strålte i hvitt: Giftet seg lørdag

Etter flere tunge år var det store smil og glede da turnlegenden Simone Biles (26) sa ja til fotball-stjernen Jonathan Owens (27) lørdag.

DEN STØRSTE: Amerikanske Simone Biles er den mestvinnende turneren i historien. Her fra bom under OL i Tokyo i 2021.

23.04.2023 12:25 Oppdatert 23.04.2023 13:05

Med 25 VM-medaljer, 19 av dem gull, er 26-åringen fra Ohio den mestvinnende turneren i historien. Den amerikanske turndronningen har også fire OL-gull, alle fra 2016.

Lørdag ble hun Simone Biles Owens, da hun giftet seg med Houston Texans-spiller Jonathan Owens etter snart tre år som kjærester.

«I do. Offisielt Owens» skriver Owens til sine 6,7 millioner følgere på Instagram i helgen.

«Jeg har aldri følt så dyp kjærlighet», skriver 26-åringen til et bilde av seg selv og ektemannen hånd i hånd fra den store dagen.

«Min person, for alltid», skriver den nybakte ektemannen om Biles Owens i sosiale medier.

Biles Owens deler også en rekke bilder på Twitter, og viser frem en ring med en stor diamant og øyeblikket bryllupspapirene blir underskrevet.

Page Six skriver at Jonathan Owens sammen med en gullsmed planla og jobbet med ringen i flere måneder.

26-åringen annonserte at hun var forlovet med amerikansk fotball-stjernen i februar i fjor. Også Aleksander Aamodt Kildes kjæreste, den amerikanske alpinisten Mikaela Shiffrin, gratulerer med ekteskapet.

«Gratulerer begge to. Så vakre», kommenterer Shiffrin Instagram-innlegget.

Paret skal i følge flere amerikanske medier ha giftet seg i Texas, staten de også bor i.

PÅ KAMP: Simone Biles Owens den gang hun var forlovet med Jonathan Owens i oktober i fjor. Nå er de gift.

Biles Owens fikk mye oppmerksomhet da hun trakk seg fra flere konkurranser under sommer-OL i Tokyo i 2021 på grunn av mentale utfordringer. Hun kom tilbake og tok sølv med det amerikanske laget og bronse på bommen.

Etter OL har hun ikke konkurrert, men hun utelukker ikke et comeback til OL i Paris neste år.

– Jeg trenger fortsatt å leges både psykisk og fysisk, sa hun da hun gjestet James Cordons talkshow «Late Late Show» i fjor høst.

Biles Owens vitnet under en de største overgrepsskandalene i amerikansk idrettshistorie, da hun vitnet om seksuelle overgrep på direktesendt TV mot legen Larry Nassar. Han ble dømt til 60 års fengsel for å ha forgrepet seg på over 200 turnere.

– Jeg ønsker ikke at noen andre skal oppleve det grusomme som jeg og flere hundre andre måtte igjennom, og fremdeles går igjennom, etter Larry Nassars misbruk, sa Biles til Kongressen ifølge NBC i september i 2021.

I desember 2017 ble det klart at ofrene etter Nassar fikk 380 millioner dollar etter et forlik.

HEDRET: Simone Biles Owens i Det hvite hus i Washington med USAs president Joe Biden i juli i fjor.

Sist sommer ble Biles Owens hedret av president Joe Biden med den høyeste sivile utmerkelse i USA, da hun mottok «Presidentens frihetsmedalje» i Det hvite hus.