Ingebrigtsen jakter personlig rekord: – Er her for å løpe raskt

Fredag var det 25 år siden Hicham El Guerrouj satte verdensrekorden på 1500 meter. Jakob Ingebrigtsen (22) sikter mot personlig rekord på søndag, men sier formen er for dårlig til å ta verdensrekorden.

PÅ REKORDJAKT: Jakob Ingebrigtsen håper å forbedre persen sin på 1500 meter. Vis mer

Søndag skal nemlig Ingebrigtsen i aksjon i 1500 meter i Diamond League i Schlesien, Polen. Der går nordmannen for personlig rekord, men 22-åringen har imidlertid liten tro på at han skal kunne true verdensrekorden til Hicham El Guerrouj.

Fredag var det eksakt 25 år siden El Guerrouj fra Marokko løp inn til tiden 3:26.00. Det er nesten to sekunder raskere (3.27,95) enn den europeiske rekorden Ingebrigtsen satte på distansen sist måned.

– Som i andre øvelser er det en verdensrekord som alle drømmer om å ta. Jeg er ikke i godt nok slag til å ta den rekorden ennå, sier Ingebrigtsen på lørdagens pressekonferanse.

Fakta Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:27,95 – Europeisk rekord (Bislett 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter : 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er 4.44.79 Hicham El Guerrouj satt i 1999.

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

Ingebrigtsens personlige bestenotering, 3.27,95, gjør ham til den sjette raskeste utøveren på distansen noensinne. Det er også det 18. raskeste løpet noensinne. Hicham El Guerrouj står for syv av de ti raskeste løpene gjort på 1500 meter.

– Grunnen til at jeg er i Schlesien, er for å løpe raskt. Så raskt jeg kan. Vi får se om jeg kan sette en personlig rekord. Hvis jeg gjør det og setter enda en rekord neste år, får vi se hvor nærme jeg er, sier Ingebrigtsen om verdensrekorden.

Rekordforsøket ser du på NRK 1. Løpet er klokken 17.38.

Ingebrigtsen har allerede satt en verdensrekord i år. Se video under.

I tillegg til lyshare får 22-åringen med seg Stewart McSweyn som fartsholder, melder Aftenbladet. Australieren har en personlig bestenotering på 3.29,51.

Ifølge NRK er det satt et mål om en sluttid på 3,27.00, altså ett sekund bak verdensrekorden.

– Kan det bli en tid helt ned mot verdensrekorden? spør Aftenbladet.

– Det er vanskelig å si. Men McSweyn er hyret inn for at jeg skal springe så fort som jeg kan. Så er det ingen hemmelighet at det er veldig mye bedre å springe med hare for hver meter over 1000 meter, sier Ingebrigtsen.