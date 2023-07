Dette bildet gir grunn til norsk håp

God stemning: Ada Hegerberg på vei mot plassen sin på mandagens pressekonferanse. I midten sitter trener Hege Riise, til venstre Tuva Hansen. Vis mer

KOMMENTAR: Stemningen før den avgjørende kampen mot Sveits kan tolkes positivt. Kanskje var New Zealand-flausen bare et arbeidsuhell?

HAMILTON: Situasjonen for det norske landslaget er omtrent akkurat som for ett år siden. Da satt Ada Hegerberg i Brighton før den avgjørende kampen mot Østerrike for å prate om et skakkjørt norsk landslags videre sjanser i EM.

Den gangen hadde Norge spilt to kamper. En var blitt vunnet, den andre tapt 0-8. Det førte til at Norge måtte vinne oppgjøret mot Østerrike for å ta seg videre i turneringen.