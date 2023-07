Skyting ved spillerhotellet i VM-byen Auckland – to personer drept

Ifølge avisen New Zealand Herald skal det ha blitt hørt flere skudd like ved det norske spillerhotellet.

Avisen har publisert en video der man kan høre minst åtte skudd bli avfyrt.

Politiet bekrefter på Twitter at to personer er døde. Gjerningsmannen er også bekreftet omkommet.

– Gjerningsmannen har beveget seg gjennom byggeplassen og skutt, skriver politiet.

Da gjerningsmannen nådde de øverste etasjene, oppholdt han seg inne i heissjakten der politiet forsøkte å komme i kontakt med ham.

– Ytterligere skudd ble avfyrt fra gjerningsmannen og han ble funnet død kort tid senere, ifølge politiet.

Videre etterforskning vil avdekke hva som skjedde på byggeplassen.

Politiet på stedet er tungt bevæpnet. Det skal dreie seg om en byggeplass noen hundre meter unna, rundt fem minutters gange, fra det norske fotballandslagets hotell.

Om noen timer skal de spille åpningskampen i fotball-VM mot vertsnasjonen New Zealand.

Påvirker ikke VM

Chris Hipkins, New Zealands statsminister, uttalte seg om skytingen fredag morgen lokal tid.

– Det er med dyp sorg at jeg kan bekrefte at to personer er drept. Seks andre er skadet, inkludert politibetjenter, sier statsministeren.

Hipkins understreker at det nasjonale sikkerhetsnivået ikke vil bli hevet som følge av hendelsen. Statsministeren takker politi og nødetaters innsats på stedet.

– Det er mange øyne på Auckland grunnet fotball-VM. Turneringen vil bli avholdt som planlagt. Det er ikke en bredere sikkerhetstrussel nasjonalt som følge av hendelsen. Politiet har nøytralisert trusselen. Våre innbyggere og besøkendes sikkerhet er vår førsteprioritet, sier Hipkins.

Statsministeren understreker at politiets etterforskning er pågående, og at de vil komme med nye oppdateringer løpende gjennom fredagen.

– Vi følte oss trygge hele tiden

Klokken 22.30 blokkerte over ni politibiler hele gaten ved Auckland Central. Det er natt til torsdag mange folk ute i gatene, og sperringer pryder hele kvartalet.

New Zealand Herald har publisert et bilde av en blodig politimann som føres ut av området.

Kaptein på landslaget, Maren Mjelde, forteller at det er rolig i den norske troppen. Landslaget var på vei til frokost da VG først tok kontakt.

Forberedelsene går som normalt.

– Alle våknet nok ganske fort da helikopteret svevde utenfor hotellvinduet og et høyt antall utrykningskjøretøyer kom til. Først visste vi jo ikke hva som foregikk, men etter hvert kom det oppdateringer på TV og de lokale mediene, sier hun.

– Vi følte oss trygge hele tiden. Fifa har et godt sikkerhetsopplegg på hotellet, og vi har egen sikkerhetsansvarlig med i troppen. Alle virker rolige, og vi forbereder oss som normalt til kampen i kveld. Så får vi eventuelt tilpasse oss om det kommer noen føringer fra myndighetene, legger hun til.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ser politiet fra hotellet

Noen timer senere ble det satt opp et telt ved gjerningsstedet. Mange ambulanser og politibiler står parkert ved området, og flere jobber med å få oversikt over situasjonen.

Pressekontakt for landslaget Halvor Lea opplyser til VG at det norske landslaget avventer myndighetenes håndtering og føringer fremover.

– Vi ble vekket av politihelikopteret og sirenene litt etter 07.15. Laget bor 3–400 m fra bygningen politiet er gått inn i, og er ikke berørt, men vi ser et 30-talls politibiler fra hotellvinduet, sier han.

– I utgangspunktet vil ikke dette påvirke lagets forberedelser, men vi får avvente myndighetenes håndtering og føringer fremover. Spillerne er ikke kommet til frokost ennå, og vi lar dem holde fokus på kampforberedelsene, skriver Lea.

MYE AKTIVITET: Slik ser det ut på gjerningsstedet i morgentimene i Auckland. Vis mer

– Det var helt sykt. Jeg var vitne til det fra start til slutt, sier Stabæk-spiller Meryll Abrahamsen, som spiller på det filippinske landslaget, til VG rundt 23:13 norsk tid.

Filippinene bor på Mövenpick Hotel, like ved dramaet, og skulle i utgangspunktet vende snuten mot flyplassen klokken 08:50 lokal tid (22:50 norsk tid). Omtrent en time senere hadde de imidlertid ikke kommet seg av gårde.

De spiller åpningskampen i Dunedin mot Sveits fredag morgen norsk tid.

SÅ DRAMAET: Stabæk- og Filippinene-spiller Meryll Abrahamsen, her fra en toppseriekamp mot LSK Kvinner i april. Vis mer

Seks personer skadet

Ambulansetjenesten bekrefter at seks personer er skadet. Tre av dem har alvorlige skader.

Et stort område er sperret av og politiet har bedt publikum om å holde seg innendørs og unngå det aktuelle området.

En bygningsarbeider forteller til New Zealand Herald at han møtte en bevæpnet mann på byggeplassen.

Aucklands ordfører Wayne Brown sier imidlertid til Breakfast at skytteren er død.

På spørsmål om han har fått det bekreftet av politiet svarer han:

– De trenger ikke at jeg forstyrrer dem.

– Det er det jeg tror – det jeg har hørt. Ingen er helt sikre på det, fortsetter han.