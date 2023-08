Northug: – Har kanskje vært i overkant kynisk

Petter Northug er hjemløs, bokaktuell og på et veldig godt sted i livet.

Petter Northug er aktuell med ny bok som skal gi svaret på hvorfor han ble så god. Nå satser han for fullt på langløp. Vis mer

Onsdag morgen ladet Petter Northug (37) opp til langløp med en løpetur før lunsj i regnet i Trondheim.

Noen timer senere satte han seg i bilen med kurs for Hitra og startskuddet for Toppidrettsveka sammen med lillebror Even og pappa John.