Følg Molde - RBK: Dette har sjefen jobbet med

Det kan bli formasjonsendring. Og det kan bli lynkjapt på topp. Følg Molde-RBK på «Ivers direkte» fra klokken 16.45

Terping på feltet: Markus Henriksen og Kjetil Rekdal fredag.

16.04.2023 14:20 Oppdatert 16.04.2023 14:35

Han har holdt kortene tett til brystet, Kjetil Rekdal. Og vært tydelig på at verken startellever eller startformasjon til Molde-kampen trenger å bli som det har sett ut på trening.

Samtidig har han åpnet for begge deler: At det kan bli formasjonsendring fra Viking-kampen. Og at det kan bli endringer i elleveren.