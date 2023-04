Hovland hemmet av drama: – Skikkelig uflaks

Viktor Hovland (25) er i tetkampen av The Masters, men nordmannen har fått langt tøffere forhold enn turneringsleder Brooks Koepka (32).

UHELDIG: Viktor Hovland har jobbet mot naturkreftene under Major-turneringen i USA.

08.04.2023 08:14 Oppdatert 08.04.2023 08:50

Hovland ledet verdens trolig mest prestisjefylte turnering etter torsdagens åpningsrunde sammen med konkurrentene Jon Rahm og Brooks Koepka. Fredag gikk sistnevnte ut først.

Da var værforholdene tilnærmet perfekte, noe amerikaneren utnyttet ved å gå fra minus syv til minus 12 totalt. Under Hovlands runde var situasjonen en helt annen. Vind, regn og fare lyn skapte vanskelige spilleforhold og bidro først til et avbrudd, før turneringen ble stoppet i sin helhet da flere trær ramlet i bakken på et tilskuerområde.

Heldigvis ble ingen skadet, men sportslig fikk hendelsen store konsekvenser. Hovland var bare kommet til hull 11. Lørdag klokken 08.00 (14.00 norsk tid) må han i gang med de åtte avsluttende hullene på runde to før han må i aksjon på runde tre.

– Det er synd at det skal bli slik på en av de viktigste dagene. Det var drama. Viktor ledet, men har skikkelig uflaks. Det var noe vi håpet ikke skulle skje. Koepka må jo bare sette seg godt til rette i godstolen med popkorn og noe godt i glasset. Det er jo bare helt fantastisk for han, sier Discovery-kommentator Per Haugsrud til VG.

Han mener at Koepka trolig har fått en fordel på «fire-fem slag» kontra Hovland.

– Å spille denne banen vindstille, som Koepka gjorde, er mye enklere enn med vind, som Viktor måtte gjøre, sier kommentatoren.

NYDELIGE FORHOLD: Solen skinte da Brooks Koepka spilte runde to av The Masters tidligere på dagen enn Hovland.

Han ble satt ut da trærne plutselig deiset i bakken fredag kveld norsk tid.

– Jeg har kommentert en del turneringer, men det er ikke så ofte man ser de tingene der. Det kom ut av det blå. Jeg tenkte: «Hvordan går dette her?» Så prøver man å se om det er noen mennesker som ligger under der og hvordan folk reagerer. Trærne kunne jo tatt med seg veldig mange mennesker. De var jo gigantiske, sier Haugsrud.

– Det der var skummelt. Det er ekkelt å se, uttalte Discovery-ekspert og tidligere golfspiller Marius Thorp.

Den andre runden gjenopptas lørdag kl. 14:00 norsk tid. Følg den direkte på VG her og se den direkte på discovery+.

Haugsrud minnes å ha sett TV-tårn blåse over ende før, men ikke i en Major-turnering med 28 millioner kroner i førstepremie og enorm prestisje på spill. Nå undrer Haugsrud på hvordan resten av The Masters vil utvikle seg. Det er varslet mer dårlig vær.

– Jeg er litt betenkt for resten av turneringen. Det er meldt mye regn, det er mange tilskuere involvert og det er mange trær rundt på banen. Dette kommer til å sette preg på turneringen.

Slik var teten da turneringen ble avbrutt:

1. Brooks Koepka −12 (ferdigspilt på runde to)

2. Jon Rahm −9 (hull 10)

3. Sam Bennett −8 (ferdigspilt)

4. Collin Morikawa −6 (ferdigspilt)

4. Viktor Hovland −6 (hull 11)

