Har tatt farvel med kompisene: På vei til Tyrkia

Carlo Holse har tatt farvel med lagkameratene. Planen er at han flyr sørover allerede torsdag.

Etter alle solemerker er Carlo Holse på vei til klubben Samsunspor i tyrkisk fotball.







Publisert: 31.08.2023 12:10 Oppdatert: 31.08.2023 12:45

LERKENDAL: Han var på Lerkendal torsdag morgen, Carlo Holse. Litt for å trene - men også for å si farvel.

For etter det Adresseavisen erfarer har Holse nå takket lagkompisene for laget og innsatsen gjennom de siste tre og et halvt årene.