RBK-spiller går til rival

Rosenborg-stopper Ina Vårhus skal spille for LSK Kvinner ut sesongen.

– Akkurat nå ble det riktig for meg med et bytte, sier Ina Vårhus. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 11:20

Sent torsdag kveld kom nyheten om at Vårhus går på utlån til LSK Kvinner. Midtstopperen forteller at det hele skjedde raskt.

– Det dukket opp en mulighet i går og jeg fant ut det ble best for meg å gå dit, sier Vårhus.