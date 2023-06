Dennis Hauger får ny skyllebøtte av Red Bull-profil: – Ikke nok

Den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko (80) er alt annet enn fornøyd med innsatsen til Dennis Hauger (20) denne sesongen.

29.06.2023 12:38

– Med Hauger har vi hatt personlige prater hvor vi har forklart ham at det han gjør for øyeblikket ikke er nok, sier Marko i podkasten Inside Line F1.

Formel-nettstedet forteller at ny Red Bull-fører er utsatt for «Helmut Markos vrede». Østerrikeren er alt annet enn fornøyd med at Dennis Hauger ligger på 5. plass sammenlagt i Formel 2.

– Hauger ledet i Baku-løpet og havnet i et stort krasj med gutta på 2. og 3. plass. Jeg lurte på hvor det ble av Hauger. Men han var så langt bak at du ikke kunne se ham på TV, spissformulerer Helmut Marko.

Viaplay-kommentatorene kalte det en «førerfeil» da Hauger mistet ledelsen i Aserbajdsjan i april.

– Så klart ser jeg løpene, vi analyserer alle dataene, hver fører må sende meg en rapport om løpet som noen ganger får meg til å lure på om det var det samme løpet jeg så. Jeg får rapporter fra teamene, så jeg får nok informasjon til å trekke de riktige konklusjonene, sier Helmut Marko.

– Han er kjent for å være direkte og krass i krav og kommentarer, sier Dennis Haugers far, Tom Erik Hauger, til VG.

– Dennis har samtaler med han og diskuterer det som har vært. Feil som i Baku er det ekstremt sjelden Dennis gjør, også er det en del utfordringer som har skjedd som Dennis ikke er herre over. Vi ønsker også at han skal være lenger frem. Vi vil være helt i toppen, sier pappa Hauger.

– På et stadium må du bestemme deg for om det skal fortsette eller ikke, sier Marko i podkasten.

Helmut Marko kom også med knallhard kritikk av Hauger i et intervju med Viaplay sist sesong.

Red Bull-sjefen sa blant annet at Hauger må vinne årets Formel 2 sammenlagt for å komme videre til Formel 1 i 2024.

Hauger ligger for øyeblikket 53 poeng bak ledende Frederik Vesti i årets sesong.

– Man ønsker å prestere i en idrett som kanskje har det trangeste nåløyet i verden. Dennis har vært «outstanding» i mine øyne. Vi er ikke der vi trodde, håpet og ønsket, og det må man prøve å rette opp i, sier Tom Erik Hauger.

Nordmannen havnet på en skuffende 8. plass i det siste løpet i Barcelona. Haugers far forteller at Marko og Dennis møttes etter løpet og snakket mye om det.

– De snakker rett fra levra begge to. Begge er enige om at de vil mer, sier han.

Kommende weekend handler det om Østerrike Grand Prix for Formel-eliten.

