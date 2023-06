Fire førere får straff før Canada Grand Prix

Nico Hulkenberg gliste bredt lørdag etter å ha sikret nest beste startposisjon til Canada Grand Prix søndag, men han har fått straff og starter tre plasser bak istedenfor.

NUMMER FEM: Den nye startposisjonen til Nico Hulkenberg. Vis mer

Det bekrefter Formel 1 på sine nettsider.

Det samme gjelder førerne Carlos Sainz, Yuki Tsunoda og Lance Stroll. Alle førerne har fått en straff, som gjør at de må starte tre plasser bak resultatet fra kvalifiseringen lørdag.

Nico Hulkenberg kjørte for fort under rødflagg, mens Stroll, Sainz og Tsunoda får straff for å ha hindret andre konkurrenter underveis i kvalifiseringen.

Sainz starter dermed P11, Stroll P16 og Tsunoda P19.

Hovedløpet starter 20.00 søndag med Max Verstappen i pole position.