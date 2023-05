Fotballklubb utsatt for ramponering: – Tok alt de fikk med seg

Et trist syn møtte de som gikk forbi kiosken og klubblokalene til Oppsal IF Fotball søndag morgen.

HÆRVERK: Innbruddstyvene kom seg inn ved å kaste store steiner gjennom ruten og klatre inn. Vis mer

– De tok ipader, betalingsautomater, brus og egentlig alt de fikk med seg, sier Jørgen Wik Grydeland, daglig leder i Oppsal fotball.

Lørdag kveld rundt klokken halv ni ble kiosken ved klubbens fotballbane stengt som normalt. Søndag morgen ble Grydeland oppringt av en tilfeldig forbipasserende som kunne fortelle at lokalet var utsatt for omfattende hærverk.

– Jeg dro bort og så at de har kastet store steiner inn vinduet og knust kjøleskapet. Det er veldig kjedelig, sier Grydeland.

– Kiosken står litt utsatt til. Den er ikke i et bygg, men står ved banen. Men vi har aldri hatt innbrudd der før.

Innbruddet er anmeldt, og foreløpig er det ikke kjent hvem som står bak. Men de som var i kiosken, har lagt igjen en beskjed.

– Det blir spekulasjoner, men de har lagt igjen et spor selv. De har skrevet «linje 1 on top». Det refererer til T-bane-ringen. Men det er umulig å vite hvem de er. Vi har ingen fiender, men det kan jo være ungdomsgjenger som har kranglet eller noe slikt, det vet du aldri, sier Grydeland.

BESKJED: Dette var skrevet i vinduskarmen etter innbruddet.

Han anslår at ødeleggelsene vil koste rundt 25.000 kroner å rydde opp i. En ikke helt ubetydelig sum for en stor breddeklubb, sier den daglige lederen.

– Vi jobber alltid for å holde kostnadene våre nede, treningsavgiftene og alt. Så hver krone teller for klubben. Uforutsette kostnader må en legge inn uansett, men dette er jo en kjedelig sak.

Men etter at klubben la ut et innlegg på Twitter, har både kjente og ukjente donert penger for å hjelpe til. Søndag ettermiddag var 30.000 kroner kommet inn.

– Responsen har vært overveldende. Sånn er fotballfamilien. Folk er villige til å støtte hverandre, sier Grydeland.

Han sier at dersom det blir penger til overs etter at alt er betalt, skal overskuddet gå til klubbens inkluderingsfond.

– Vi har ingen ambisjoner om å gå i pluss på noe som dette, så da skal pengene gå til fondet vi har for å hjelpe de som ikke har råd til å drive med fotball.

Opprydningen er allerede godt i gang.

– Vi var flere som dro sammen og ryddet i dag tidlig. Styrelederen vår har stått i hele dag og snekra en ny løsning for vinduet og jobbet sammen med andre frivillige, forteller Grydeland.