«Kutt-kongen» Viktor Hovland klarer det igjen: Nest best på Touren

Viktor Hovland (25) spilte seg kraftig opp etter en tung første dag i Texas. For 19. gang på rad ser han ut til å klare grensen som gjør at han får spille også de to siste dagene av en turnering. Bare én mann på PGA-touren er bedre.

OPPTUR: Viktor Hovland har spilt seg kraftig opp etter en litt tung start på turneringen i Fort Worth, Texas. Her er han fotografert på torsdagens åpningsrunde.

26.05.2023 20:16

Fredagens runde av Charles Schwab Challenge pågår fortsatt.

– Han klarte «cut-en» igjen og er i angrepsposisjon foran helgen, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

– Det gnistret ikke av Viktor, men tre slag bedre enn torsdag må vi si oss fornøyde med.

«Cut» er et begrep innen golfsporten. I en turnering som vanligvis går over fire runder, kuttes feltet i to etter de to første dagene, bare den beste halvparten av spillerne får spille de siste to rundene.

Viktor Hovland startet fredagen på 68. plass, i skrivende stund ligger han som nummer 39.

Mens torsdagen endte ett slag over par, var han to under par fredag. Det holder til ett under par etter to runder. Og det ser ut til at «cut-en» vil gå på par. Altså at alle som har par eller bedre går videre til de to siste dagene.

Viktor Hovland har en glitrende statistikk når det gjelder å klare kval-grensen. Han har klart «cut-en» i sine 19 siste turneringer. Det er nest best – etter Xander Schauffele som har spilt hele 25 turneringer på rad uten å bli utslått etter to runder. Hovland deler 2. plassen med Adam Scott, som ikke er med i Charles Schwab Challenge i Texas.

Hovland har ikke misset «cut-en» siden 10. juli 2022 i Scottish Open. Det er 321 dager siden.

Dagens hyggeligste hull for Viktor Hovland var hull 1 – hans tiende for dagen – der han hadde eagle, som betyr to under par. Nordmannen brukte bare tre slag på par 5-hullet.