Se Helgådal - Markabygda med Kjetil Rekdal som ekspert

Helgådal håper på årets første poeng når de endelig spiller på den sagnomsuste hjemmebanen. Oppgjøret ser du på adressa.no klokken 19.40!

19.05.2023 11:49 Oppdatert 19.05.2023 13:04

Flere viktige navn har rukket å bli spilleklar til fredagens storkamp. For Helgådal har både Robin Auran (31) og Dag Ivar Indahl (37) meldt seg spilleklar, to måltyver av rang.

– Det har my å si for oss at de er tilbake, spesielt med tanke på rutine framover i banen. Vi har en forholdsvis ung stall uten dem, sier spiller og trener Vegard Ottermo.