Klæbo dropper lagkameratene før VM: – Jeg har god samvittighet

Johannes Høsflot Klæbo kjører solo før Planica-VM. NRK-ekspert Torgeir Bjørn gir skistjernen full støtte.

Her gjennomfører Johannes Høsflot Klæbo en av hardøktene i italienske Lavaze før avreise til Planica-VM.

13.02.2023 21:13

Mens lagkompisene er samlet på precamp hjemme i Norge, trener Johannes Høsflot Klæbo alene i italienske Lavaze. Det har han gjort i ukevis.

– Planen er at vi reiser til Planica 15. februar, og at jeg treffer resten av laget der den 19. februar. Det er fantastiske treningsforhold her i høyden i Lavaze, innleder Klæbo til Adresseavisen.

