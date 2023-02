Klubben anmelder: Spilte inn pornofilm under kamp

OGC Nice sin hjemmeseier mot Lille i Ligue 1 i slutten av januar blir husket for alt annet enn det sportslige.

SKANDALE: OGC Nice opplevde at en pornografisk film ble spilt inn på stadion under seieren mot Lille. Nå har det blitt en politisak.

16.02.2023 08:01

Flere medier, blant dem AFP, melder at en pornografisk film skal ha blitt spilt inn på et toalett på stadionet Allianz Riviera under kampen mellom Nice og Lille den 29. januar. Oppgjøret endte med 1–0-seier til Nice.

En talsperson fra det franske politiet bekrefter til AFP at klubben har politianmeldt saken for «skade på klubbens rykte». Det franske laget er eid av den britiske milliardæren Jim Ratcliffe, som har blitt heftig linket til et oppkjøp av Manchester United.

Hendelsen er også politianmeldt av Nice Eco Stadium, selskapet som drifter stadionet Allianz Riviera.

Kvinnen som dukker opp i filmen skal angivelig ha spesifisert at innspillingen skjer underveis i kampen og skal også være anmeldt for å ha spilt inn en lignende film på flyplassen i Nice.

– Vi kommer ikke til å glemme dette, og vil ikke at dette skal skje igjen, sier en talsperson for flyplassen til AFP.

Det er ikke første gang et fotballstadion har blitt brukt som lokasjon for en pornografisk film. Tilbake i 2017 skapte et brasiliansk par overskrifter da de filmet seg selv på tribunen på legendariske Maracanã.