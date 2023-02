Nære poengrekord - tok sin andre Super Bowl-seier på fire år

(Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 35–38) Det ble en uhyre spennende Super Bowl da den 57. utgaven av den spektakulære finalen i NFL var nære poengrekord. Kansas City Chiefs tok sin andre seier på fire år.

I både det første Super Bowl-møtet med to mørkhudede quarterbacks og den yngste gjennomsnittsalderen på quarterbacks gjennom historien (25 år og 351 dager), trakk Patrick Mahomes det lengste strået og førte Kansas City Chiefs til seier.

Det skjedde da Chiefs tok ledelsen med touchdown ikke mer enn åtte sekunder før slutt. Det var Mahomes’ tredje touchdown-pasning i kampen.

Mahomes ble dermed som forventet kåret til MVP (banens beste).

Pangåpning

Det tok ikke lang tid før publikum kunne slippe jubelen løs. Eagles trodde først Kenneth Gainwell fikset touchdown etter drøyt fire minutter. Den ble imidlertid omgjort da reprisene viste at Gainwells skulder var nede i bakken og da var ikke ballen over mållinja. Sekunder senere fikk Eagles likevel en drømmeåpning.

Jalen Hurts viste umiddelbart frem én av sine spesialiteter, «quarterback sneaks». «quarterback sneaks»."Quarterback sneaks" vil si at quarterbacken forserer fremover med ballen, mens de andre forsøker å holde motstanderne unna. Det fungerer stort sett kun noen få yards.

Hurts karret seg over linja og det stod 7–0 før det var spilt fem minutter.

– Det kunne ikke gått stort bedre, dette er Eagles best på i NFL, sa NFL-ekspert Christian Wessel i VGs studio i den første pausen.

Fakta #1 Jalen Hurts 24 år Høyde: 185 cm Quarterback for Philadelphia Eagles. Første Super Bowl etter gjennombruddet i 22/23-sesongen. 22 touchdowns denne sesongen. Vis mer

Patrick Mahomes og receiver Travis Kelce svarte umiddelbart og en god pasning fra Mahomes resulterte i touchdown og påfølgende «field goal».

Chiefs fikk muligheten til «field goal» fra 42 yards, men sparket gikk stang ut.

Dermed stod det 7–7 etter første kvarter.

– Det er to lag som startet sterkt, spiller på sine styrker. De vet hva de skal gjøre, konstaterte Wessel.

Fakta #15 Patrick Mahomes 27 år Høyde: 188 cm Quarterback for Kansas City Chiefs. Tredje Super Bowl for Chiefs. Vant i 2019 over San Francisco 49ers. 41 touchdowns i 22/23-sesongen. Kåret til årets spiller i NFL sesongen 22/23. Vis mer

Andre kvarter åpnet med et smell for Eagles. I første angrep fant Hurts A.J. Brown med en pasning på 55 yards og Brown kunne innkassere syv nye poeng.

Eagles mistet ballen i angrep, 35 yards. Hurts mistet ballen noe som xx utnyttet maksimalt. Fikk løpe 35 yards alene og med Field goal utlignet chiefs til 14–14.

– Denne kan bli mer utslagsgivende enn missen på Field goald-missen tidligere, sa Agon Mazrekaj i VGs Super Bowl studio.

Det er den syvende ballmisten som ender i touchdown i Super Bowl historien.

Like etter ryddet Hurts opp etter seg selv, og spaserte enkelt inn til Eagles’ tredje touchdown til 21–14. Det gjorde at 24-åringen ble historisk. Aldri før har en quarterback stått med to «rushing touchdowns» og en touchdown-pasning på de to første kvarterene.

I andre kvarter ble Patrick Mahomes skadet etter en takling dea T.J. Richards.

– Selve skaden og ansiktsuttrykkene så ikke bra ut. Det vil være en redusert Mahomes vi ser hvis denne skaden er slått opp. Det vil være kjedelig for kampen, fastslo Wessel.

Mahomes kom seg imidlertid på beina, til stor glede for Chiefs.

For på stillingen 28–27 i favør Chiefs i fjerde og siste kvarter, da kampen kanskje var på sitt jevneste, sendte Mahomes en svært viktig touchdown-pasning, og sendte laget sitt opp i en 35–27-ledelse. Naturligvis med en field goal tatt med i beregningen.

Eagles ga seg ikke og svarte med nok en touchdown, og sørget for at det stod 35–35 med drøyt fem minutter igjen. Med de 70 poengene nærmet det seg poengrekord i Super Bowl - på 75 poeng.

Åtte sekunder gjenstod da Chiefs tok ny touchdown, og sikret sin andre Super Bowl-seier på fire år

