Rekdal reagerer: – Det er bare tull

Kjetil Rekdal og Tore Bjørseth Berdal tok en prat etter sistnevntes uttalelser om Stefano Vecchia. RBK-treneren er tydelig på at det er rom for kreative spillere i Rosenborg.

16.03.2023 20:04 Oppdatert 16.03.2023 20:30

– Jeg har sett at det har blitt sagt at vi ikke ønsker kreative spillere. Det er bare tull. At vi ikke vil ha «entertainere» er også bare tull. Jeg skjønner ikke hvordan det har kommet ut, sier Kjetil Rekdal.

Han tar opp diskusjonen uoppfordret i samtale med Adresseavisen. RBK-treneren mener det har blitt etterlatt et inntrykk av at hans Rosenborg ikke har rom for spillere med kreative offensive egenskaper.