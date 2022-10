VM-gullgutten om konflikten: – Landslagsledelsen må strekke ut hånden

Exauce Mukubu (21) er etter sin historiske VM-triumf langt fra sikker på at han vil ta opp igjen samarbeidet med landslagssjef Fritz Aanes og landslagstrener Stig-André Berge etter at han ble vraket fra Norges brytelandslag for to måneder siden.

HISTORISK: Exauce Mukubu jubler etter semifinaleseieren over svenske Mats Ahlgren. Onsdag ble han U23-verdensmester i bryting.

– Landslagsledelsen har ikke vært så forståelsesfull med alt som er skjedd, sier han i et videointervju i regi av Norges bryteforbund etter den suverene finaleseieren i 82-kilosklassen i U23-VM onsdag arrow-outward-link .

Med 10–1 over kroaten Karlo Kodric første norske mannlige bryter som har vunnet U23-VM. Grace Bullen gjorde det i 2018.

Exauce Mukubu – med kallenavnet «Exo» – sier det er surrealistisk å få målet han satte seg i begynnelsen av året i boks. For så å tilføye «med litt kronglete vei»:

17. august ble det kjent at Norges bryteforbund hadde terminert - det vil si avsluttet - Exauce Mukubus landslagskontrakt. Det offentliggjorde forbundets sportssjef Erik Rønstad i en pressemelding. Årsak: «Brudd på kontraktsvilkårene».

Vrakingen gjelder ut inneværende år. Bryteren selv gir imidlertid i sitt seiersintervju onsdag uttrykk for at det ikke er gitt at han vil være tilbake under Aanes’ og Berges vinger fra 1. januar 2023.

Den ferske verdensmesteren har dannet sitt eget lag – «Team Exo» – og understreker at «det er ingen sure miner», selv om det som er hendt er hendt.

– Hvordan ser du på muligheten for videre samarbeid med Fritz (Aanes) og Stig (André Berge)?

– Et videre samarbeid med Fritz og Stig, det blir jo spennende. Det er ikke det jeg har mest lyst til nå. Vi får se hva de har å tilby. Det er mest opp til dem, svarer han på spørsmålet i videointervjuet.

– Det er egentlig de som må strekke ut hånden og si hva de kan hjelpe til med, sier han også.

Det er ikke første gang han er i konflikt med landslagssjef Fritz Aanes. Det var han også i forbindelse med VM i Oslo arrow-outward-link for ett år siden.

– Fritz er ikke en god rolle- eller farsfigur, sa Mukubu til VG i begynnelsen av oktober i fjor.

Etter å ha sett Mukubu vinne U23-VM i Spania onsdag, uttrykte Fritz Aanes stor beundring for 21-åringens prestasjoner på brytematta. Utenfor mener han åpenbart at «Exo» ikke har holdt seg helt på matta.

– Hvis han gjør de riktige tingene og får alt på plass, og hører på Fritz Aanes, blir han olympisk mester, sier landslagssjefen i dette intervjuet i regi av Norges bryteforbund.

Mukubu er født i Den demokratiske republikken Kongo. Han kom til Norge som flyktning, sammen med sin mor og fire søsken i 2009. Han startet med bryting i Vadsø Atletklubb som niåring.

Han vil sammen med landslagstrener Fritz Aanes og landslagsbryterne Felix Baldauf og Morten Thoresen arrow-outward-link være hovedkarakter i neste sesong av NRK-serien «Hodet i klemme». arrow-outward-link Den kommer i februar.

Stig-André Berge er samstemt med Aanes når det gjelder Exauce Mukubus utenomsportslige «bravader».

– Hvis han blir litt en lagspiller i årene som kommer, har han potensial til å bli olympisk mester. Det er det ingen tvil om, sier OL-bronsevinneren fra 2016 og nåværende landslagstrener Stig-André Berge.

