Målet med det nye formatet er å skape uforutsigbarhet og spenning. Men sportens største stjerne er skeptisk.

Formel 1-resultatene i et nytt sprintløp lørdag bestemmer startrekkefølgen i Storbritannias Grand Prix søndag. Lewis Hamilton frykter at det blir køkjøring på Silverstone-banen.

Lewis Hamilton er skeptisk til lørdagens sprintløp, det første av sitt slag i Formel 1. Foto: Lars Baron / Pool Getty

11 minutter siden

Fredager pleier å være en rolig dag i Formel 1-sirkuset. Normalt har lagene to treningsrunder på én time hver til disposisjon. De brukes til å finne det optimale oppsettet på bilen før kvalifiseringen. Den kjøres normalt lørdager. Det er først da det virkelig er alvor.

Slik er det ikke i Storbritannia denne helgen. Fredag hadde lagene bare én treningsrunde. Samme kveld ble det kjørt kvalifisering.

Resultatene fra denne danner utgangspunkt for helgens nyvinning:

Et sprintløp der førerne skal kjøre 100 km.

Det tilsvarer omtrent en tredjedel av distansen som skal tilbakelegges i hovedløpet søndag, derav navnet sprintløp.

– Det er brakt inn som et element for å forsøke å skape litt mer spenning, sier Henning Isdal, som er Formel 1-ekspert i V Sport.

– Jeg er ikke helt sikker på om det kommer til å gjøre det, men det har muligheter til å skape mer spenning og uforutsigbarhet.

Vinneren av sprintløpet starter først i hovedløpet (pole position). Den som blir nummer to, får nest beste startposisjon. Også videre.

– Det er åpenbart at det blir viktig å – i det minste – bevare eller forbedre startposisjonen til søndag. Samtidig er det en risiko i dette. Hvis en skulle oppleve en skikkelig kræsj i sprintløpet, har en dårlig tid til å bygge opp igjen en skadet bil, forklarer Formel 1-eksperten.

Det vil bli delt ut henholdsvis tre, to og ett poeng i VM-sammendraget til de tre beste i sprintløpet. I hovedløpet får de ti beste poeng. Årets sesong har vist oss at hvert poeng er verdifullt.

Fakta Storbritannias Grand Prix Fredag: Treningsrunde fra kl. 15.30 til 16:30. Kvalifisering fra kl. 19–20. Rekkefølgen i den bestemmer startrekkefølgen i lørdagens sprintløp.

Lørdag: Treningsrunde fra kl. 13–14. Sprintløp på 100 km fra kl. 17:30. Rekkefølgen i sprintløpet bestemmer startrekkefølgen i søndagens løp.

Søndag: Storbritannias Grand Prix fra kl. 16.

Alle løpene sendes på V Sport og Viaplay. Vis mer

Kommer førerne til å ta mindre risiko?

Spørsmålet alle stiller seg, er hvor stor risiko førerne kommer til å ta i sprintløpet. Haas-sjef Günther Steiner har gitt sine førere beskjed om at han forventer at de unngår uhell. Det kan være lettere sagt enn gjort, tror Isdal. Formel 1-førerne er konkurransemennesker.

– Her stiller de på startstreken, de får se fem røde lamper som slukkes, og de kjenner på akkurat det samme adrenalinet som før et vanlig løp. Det er ikke sikkert at det er så lett å være forsiktig som vi kanskje tror. Når starten først går, har førerne 180 i puls. Da er det én ting de har lyst til – å være først inn i første sving, påpeker han.

– Sånn sett er kvalifiseringen enklere. Der kjører de stort sett hver for seg på banen med mål om å få den beste rundetiden. Her skal de konkurrere i et løp. Det får frem andre følelser i førerne, sier han.

Det er akkurat det Ross Brawn vil. Mannen som er daglig leder i Formel 1 håper førerne «glemmer» at det er snakk om et sprintløp når de står på startstreken. 66-åringen tror det blir «et bra løp».

– Tror vi Max Verstappen og Lewis Hamilton kommer til å tenke annerledes på vei inn i første sving fordi det er et sprintløp? Jeg tror ikke det. Men det er det vi er nødt til å finne ut av, sier Brawn.

Max Verstappen (t.h.) gratulerer Lewis Hamilton etter fredagens kvalifisering. Der var Hamilton raskest, foran Verstappen. Foto: Lars Baron / Reuters

– Helgen blir mer intens

Førerne selv later til å være avventende til det hele. Mest skeptisk er tilsynelatende Lewis Hamilton. Briten har vunnet VM syv ganger. Nå er han nummer to i sammendraget, bak Max Verstappen. Hamilton frykter køkjøring i sprintløpet på hjemmebane.

– Det blir mest sannsynlig biler på rekke og rad. Forhåpentlig vil det bli noen forbikjøringer, men det blir neppe veldig spennende.

36-åringen sier det ikke er «noe poeng i å felle en dom på forhånd».

Sebastian Vettel, som er blitt verdensmester fire ganger, fremstår hakket mer positiv enn sin britiske konkurrent. Han er spent.

– Det gjør at helgen blir mer intens. Du er nødt til å finne riktig oppsett på bilen i løpet av kort tid. Vi får se om folk liker det.

George Russell sier de er nødt til å gi konseptet en sjanse.

– Hvis det skaper action og spenning, så er det bra for oss alle.

Formel 1 har meddelt at de vil teste ut det nye formatet tre ganger denne sesongen. Det er uvisst hvor de to neste sprintløpene vil bli arrangert. Det ene kan bli arrangert på Monza, skriver Formel 1.

Sebastian Vettel tror det nye formatet vil gjøre helgen mer intens. Her er Aston Martin-føreren i aksjon lørdag kveld. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Tilfører et nytt konkurranseelement

Formel 1 og arrangørene av de ulike løpene håper sprintløpet vil skape større variasjon i Grand Prix-helgene. Når kvalifiseringen flyttes fra lørdag til fredag, tilfører det et nytt konkurranseelement til en dag som tidligere har vært forbeholdt treningsrunder.

Andre motorsportgrener har allerede opplevd økte seertall på TV etter å ha gått fra ett til to løp i løpet av en helg, skriver BBC. Fredagens kvalifisering ble sendt på TV kl. 18 i Storbritannia.

Formel 1 har fått skryt for å prøve nye ting de siste årene. TV-serien Drive to Survive har vært en gedigen suksess og ført til økt interesse.

Lørdag starter Hamilton i beste startspor. Mercedes-føreren var raskest under fredagens kvalifisering, foran Red Bulls Verstappen.