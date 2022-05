Avdøde Ulsrud hadde planlagt reunion med «klovnelaget»: – Verdens beste fyr

Thomas Ulsruds nære venner og lagkamerater minnes tidenes beste norske curlingspiller som ekstremt raus, inkluderende og veldig spesiell. Ulsrud døde tirsdag 50 år gammel.

CURLINGIKON: Thomas Ulsrud i aksjon for Norge mot Canada i VM i 2015.

Forfatter Johan Høstmælingen (50) besøkte Thomas Ulsrud samme dag som han døde, tirsdag. De to spilte sammen på landslaget i en lengre periode og Høstmælingen omtaler Ulsrud som en av sine beste venner. Ulsrud var gudfaren til Høstmælingens sønn Lukas (18), som også spiller curling.

– Thomas var ikke redd for å dele av sin kunnskap. Lukas hadde veldig mye glede av ham, sier Johan Høstmælingen – med forfatteretternavnet Høst.

Han forteller også at hovedpersonen i hans krimdebut «En nasjon i sjakk» ikke er helt ulik Thomas Ulsrud, og at han under skriveprosessen fikk mange innspill og tips fra sin mangeårige venn og lagkamerat.

– Hovedpersonen er en supermann som får kreft. Thomas fortalte om hvordan det var å få sykdommen og det å være under behandling, sier Johan Høstmælingen.

Han mener at Thomas Ulsrud var «helt unik», og at hvis han som trener skulle hatt en rollemodell, ville det være Ulsrud.

– Han var raus og inkluderende, og han hadde utseende med seg. Han hadde en aura rundt seg, noe kraftfullt og livsbejaende. Det var ingen tvil om hvem som var sjef på laget. Han var en gave til norsk og internasjonal curling. Uten Thomas ville vi ikke vært i nærheten av å ha den rekrutteringen vi har i dag, sier han.

– Vi spilte sammen på landslaget i 12 til 13 år. Det var en fest, rett og slett. Det var slik at vi gledet oss til å dra på tur med Thomas, tilføyer han.

– Verdensklasse

Johan Høstmælingen gir også uttrykk for kameratens sykdomstilstand brått forverret seg den siste tiden. Han sier at Thomas Ulsrud for en uke siden var «ganske klar», før han mandag ble oppringt av Ulsruds kone som ønsket hans nærvær umiddelbart.

– Jeg dro i går (mandag) og rakk det akkurat. Det er få som var så glad i livet som Thomas, det føles dypt urettferdig at en som tar så godt vare på livet blir frarøvet det sier Høstmælingen.

– Han var verdensmester på curlingbanen, men han var også i verdensklasse som kreftpasient. Alltid positiv, aldri klagende. Operasjoner og 26 runder med hissig cellegift er så ekstremt at de færreste ville stått oppreist. Det stoppet ikke Thomas, han karret seg alltid ut på en tur eller trening uansett hvor dårlig han var. For bare noen uker siden tok han 100 kilo i benkpress og 120 kilo i knebøy, tilføyer han.

LEDERTYPER: Pål Trulsen var sportssjef da Thomas Ulsrud ledet curlingherrene til OL-sølv i Canada i 2010.

Pål Trulsen (60) var skip for Norges curlinglandslag som vant OL-gull i Salt Lake i 2002.

– Det er en trist dag for oss. Thomas var alltid så positiv, sier Trulsen til VG.

Han har som landslagssjef, sportssjef og generalsekretær fulgt Thomas Ulsrud tett i over en mannsalder.

– Jeg var junior da han kom opp. Det må ha vært 40 år siden første gang jeg så ham. I alle fall det, sier Pål Trulsen.

Han er sikker i sin sak når han sier at Ulsrud er den beste curlingspilleren «vi har hatt noen gang».

– Han er den skip-en i Norge med flest seirer i internasjonale mesterskap. Han tok curlingen til et nytt nivå her hjemme da han solgte solstudioet og businessen sin for å satse på curling på heltid. Han var en nerd når det gjaldt å trene. Han gjorde det to ganger om dagen, og jeg er ganske sikker på at han dro innom helsestudioet på vei hjem også, sier Pål Trulsen.

Han beskriver Thomas Ulsrud som ekstremt omgjengelig og utadvendt. Han gjorde seg alltid tilgjengelig for alle, publikum og mediene. Også det internasjonale curlingforbundet har delt en melding til minne om Ulsrud der de skriver at hele curlingverden er i stor sorg over Ulsruds bortgang.

Skulle spille med «klovnelaget» i januar

Han sier at han hadde håpet at norsk curling kunne ha dratt nytte av Thomas Ulsrud på trenersiden også. I fjor ga han beskjed til landslagstrener Thomas Løvold om at han ville være med som trener for landslaget «til høsten» (2021).

Slik gikk det ikke, til Pål Trulsens overraskelse. Han sier at han, i likhet med Ulsrud selv, skulle «slå denne sykdommen» – slik han vant alle curlingkampene.

CURLINGKLOVNER: Torger Nergård, Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson og Thomas Ulsrud feirer OL-sølvet i Vancouver. Klovnebuksene ga dem enorm oppmerksomhet, og på festen stilte de med klovneneser også.

– Vi trodde han var på bedringens vei, og hadde planlagt reunion i januar. Da skulle vi spille en turnering i alpene i Sveits. Der skulle vi feire at han var frisk, men så skjedde altså dette, sier en sorgtung Christoffer Svae til VG.

Han var på det populære landslaget sammen med Ulsrud, som blant annet tok OL-sølv i Vancouver i 2010.

– En ting er merittene vi har sammen, men alle timene på tur sammen i de 12 årene vi spilte på lag. Jeg kom inn på laget som junior og så veldig opp til Thomas, sier Svae og legger til:

– Thomas vil bli dypt savnet. Han hadde en enorm personlighet og var verdens beste fyr, og er for alltid et ikon i norsk og internasjonal curling.

Håvard Vad Petersson var også en del av det populære landslaget som blant annet tok VM-gull i 2014 med Ulsrud som skip. De har holdt kontakten også etter at Ulsrud fikk kreftdiagnosen i 2020.

– Han var egentlig veldig sprek helt til de siste ukene. Det var først nå vi skjønte at det så dårlig ut. Sist jeg snakket med ham var det fortsatt 50/50 og han fleipet litt med det. Han var jo i god form og løftet 120 kilo i benken før han ble veldig dårlig, sier Petersson til VG.

– Hva er de beste minnene?

– Rent sportslig blir det hele pakken. Vancouver var gøy, men personligheten hans slår alt. Han var ... Det blir veldig klisjé når folk er borte, men han var veldig spesiell, sier Petersson og må ta seg en pause.

– Thomas hadde karismaen som slo an i mediene og blant folket, og han var alltid like blid. Siden han var skip så var det naturlig at han ble frontfigur, men det gjorde han veldig bra.

– Vi har vært så gode venner hele laget etter at vi sluttet å spille. Siden da har det vært mye mimring om alt vi gjorde riktig og andre gjorde feil. Det blir mye mimring fremover, sier Petersson.

MANGE ÅR PÅ ISEN: Christoffer Svae (t.v.) og Thomas Ulsrud avbildet i desember 2009.

Norby: – Unikt talent

Et annet ikon i norsk curlinghistorie er Dordi Nordby, som har ledet kvinnelandslaget til blant annet VM- og EM-gull. Hun husker godt at Ulsrud dukket opp i Snarøya Curlinghall som liten gutt.

– Han var ikke store karen og bare åtte-ni år, men jeg la merke til talentet med en gang. Han var veldig god tidlig, og et unikt talent, forteller en preget Nordby til VG.

– Thomas var verdens blideste gutt, og alltid så positiv – til og med når det kom til sykdommen. Vi har trodd at dette skulle gå, og sist jeg så ham for noen uker siden virket han veldig fin. Han var samtidig realist og klar på at det kunne gå galt.

– Det er så mange som kjenner på dette i curlingmiljøet nå. Jeg har jobbet med ham i mange år, og i alle sammenhenger har han vært ekstremt flink med folk, forteller Nordby.

– Thomas var en slik person. Han var skip på et veldig fint lag, og jeg tror aldri noen har vært mer sammensveiset enn «klovnelaget». De hadde det lille ekstra, og det var mye takket være hans lederegenskaper. Han styrte laget på en bestemt, men positiv måte.

– Det er noen få mennesker som har den egenskapen at de gjør folk glade bare de kommer inn i et rom. Han fortjener all den heder han kan få, sier Nordby.

VIL HUSKE HUMØRET: Toppidrettssjef Tore Øvrebø fremhever Ulsruds gode humør.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier til VG at det hele er trist og at tankene hans går til de etterlatte.

– Vi har satt pris på at han vært så forbilledlig optimistisk. Han har vært full av tro på at dette skulle gå bra. Han har vært humørfylt alle gangene jeg har møtt ham, og han har båret dette på en god måte, sier han..

– Han har vært veldig respektert i toppidrettsmiljøet, og han var en usedvanlig hyggelig mann som mange har satt stor pris når de har møtt ham og vært sammen med ham. Han har gitt mye positiv energi til miljøet.

– Hvordan vil du huske ham?

– Jeg vil huske ham som en dyktig og dedikert utøver, og en svært hyggelig mann, sier toppidrettssjefen.

– Han etterlater seg gode minner. Den viktigste arven etter Thomas er at han har hatt mye godt humør, og at han viste at det var mulig å kombinere det å være en veldig seriøs utøver og det å ha det gøy, sier Øvrebø.