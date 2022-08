Zerei Kbrom Mezngi tok utrolig EM-sølv på 10 000 meter

MÜNCHEN/OSLO (VG) Eritreisk-norske Zerei Kbrom Mezngi (36) rystet hele feltet, satte personlige rekord med elleve sekunder – og tok et utrolig EM-sølv.

EM-SENSASJON: Zerei Kbrom Mezngi sprengte feltet og det holdt nesten til gull.

21. aug. 2022 20:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg mangler ordene for å forklare det, men det betyr veldig mye for meg, sier Mezngi til VG

36-åringen sprengte feltet med drøye to runder igjen, og det så lenge ut til å holde hele veien. Italienske Yemaneberhan Crippa løp imidlertid forbi på oppløpet, men Mezngi klarte akkurat holde Yann Schrub bak seg.

Tiden hans endte på 27.46,94. Dermed forbedret Mezngi sin personlige rekord med nesten elleve sekunder.

– I dag var målet mitt å bli medaljist, sier 36-åringen og forteller at han visste han var god for medalje på en god dag.

Han fullfører et utrolig EM for de norske løperne. Jakob Ingebrigtsen vant gull på 1500 og 5000 meter, Karsten Warholm vant på 400 meter hekk. Med Pål Haugen Lillefosses bronse i stavsprang og Eivind Henriksen slegge-bronse, står Mezngi for Norges sjette EM-medalje: tre gull, ett sølv og to bronse, er fasiten.

Dermed er det helt på høyde med Norges historiske EM i 1994, da det også ble seks medaljer i Helsingfors: Dog tok 94-heltene tre gull, to sølv og én bronse, og forblir marginalt foran.

36-åringen Mezngi, som løper for Stavanger-klubben Skjalg, tar Norges andre medalje på 10 000 meter-distansen – etter Are Nakkims sølv i 1990.

– Jeg hadde drømt om at han kunne ta en medalje. Han har et fantastisk potensial på lange løp, sier Asle Tjelta, Mezngis trener, til VG etter den sensasjonelle sølvmedaljen.

Mezngi kom til Norge som flyktning i 2012 fra Eritrea. I Norge begynte han å satse på friidrett.

– Jeg begynte når løpe da jeg begynte å gå. Da jeg begynte på skolen, løp jeg hele tiden. Hele tiden har jeg løpt, sier Mezngi, som ble norsk statsborer for to år siden.

36-åringen vurderte å legge opp i fjor og heller bli drosjesjåfør, ifølge TV 2. Han ble imidlertid overtalt til å fortsette, og under NM i Kristiansand tok han gull på 10.000 meter og sølv på 5000 meter.

Oktober i fjor fikk han en plass på landslaget som belønning. Samme måned løp Mezngi inn til norsk rekord da han vant det 10 kilometer lange gateløpet i Valencia i Spania.

– Det har vært litt stang ut med corona og andre ting som har gjort at han ikke har følt at han har fått uttelling for den jobben han har gjort over flere år. Å kunne vise det på denne scenen, er vanvittig kjekt, sier Tjelta om det siste året.

Tjelta roser lagkameratene Bjørnar Sandnes Lillefosse og Magnus Tuv Myhre for måten de har støttet Mezngi.

– Han er et kjempetalent. Han er lagd for løping, sier Tuv Myhre, som ble nummer syv, til VG.

– Det er litt spesielt å si at en 36-åring er et «kjempetalent»?

– Ja, det er det jo. Han er et treningstalent. Han kunne vært én av de beste i verden hvis han kunne trent fra han var 20 år. Da kunne han vært så god som noen andre, sier Tuv Myhre.

Mezngi har flyttet rundt i Norge, men de siste årene bodd hos en vertsfamilie like utenfor Stavanger.

– Vertsfamilien betyr mye for meg, de gir meg mye energi. Jeg leier hos dem, og jeg har gjort det i fem år. De reiser med meg hele tiden, sier Mezngi.