Norge jobber for verdenscup i Kina: – Mye sykere i virkeligheten

ZHANGJIAKOU (VG) Fremover starter hoppsesongen i Kina hvis det norske herrelandslaget får viljen sin.

SPESIELL ARENA: Halvor Egner Granerud liker seg i bakken i Zhangjiakou.

10. feb. 2022 11:02 Sist oppdatert nå nettopp

Trener Alexander Stöckl har allerede diskutert et forslag om å innlemme det kinesiske OL-anlegget i verdenscupen med Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Vi prøver å be arrangøren om fortsettelse i denne bakken. Det er et helt fantastisk anlegg. Vi diskuterer om vi kan starte verdenscupen her, fortsette i Russland og så videre til Ruka. Da hadde vært helt fantastisk. Fra vår side hadde det vært det aller beste om vi kunne gjort det sånn, sier Stöckl på en pressekonferanse rundt 20 mil utenfor Beijing torsdag ettermiddag.

De norske hopperne betegner anlegget som det beste og vakreste de noen gang har sett.

– Hoppanlegget er fort det kuleste idrettsanlegget jeg noen gang har vært i. Det er helt enormt. Jeg fikk høre fra alle sammen at det er mye sykere å se det i virkeligheten enn på TV, og det stemte ganske bra. Det er en storslagen arena og en lekker hoppbakke, sier Daniel André Tande.

Han ønsker at bakken skal bli brukt også etter OL.

– Nå har vi muligheten til å lage enn fin Asia-tour hvor vi kan hoppe i Sapporo, Beijing og Pyeongchang.

De norske gutta skal i aksjon i storbakken lørdag kveld. De har allerede trent i anlegget. Robert Johansson, som tok bronse i samme konkurranse i OL for fire år siden i Sør-Korea, mener det er selve byggverket som gjør arenaen i Zhangjiakou unik.

– Du ser at det er inspirert av Holmenkollen. Begge bakkene er innebygd så det ser enormt spektakulært ut. Med tanke på hvor mye vind det er i området, er bakkene også godt beskyttet. Det er spesielt å komme dit på kveldstid når det er flomlys og showet er i gang. Det er bare publikum som mangler, mener Johansson.

ELSKER FØLELSEN: Halvor Egner Granerud beskriver det som spektakulært å sveve her i den kinesiske OL-bakken.

Halvor Egner Granerud, som vant verdenscupen sammenlagt sist sesong, deler begeistringen.

– Du får en veldig tøff svevekurve. Hvis du skal hoppe langt, må du hoppe langt frem tidlig. Fra du passerer 50-60 meter, titter du bare ned. Du får du en ordentlig følelse av at du går høyt. Punktet du skal lande, er 60 meter under deg. Det er en rå følelse. Ting er spektakulært. Vindskjermingen er også helt ekstrem. Det er utrolig imponerende hvordan de har klart å temme den vinden som er i området her, sier Granerud.

Ifølge landslagstrener Stöckl har ikke den kinesiske arrangøren søkt om å få verdenscupen til byen nord i Kina, men det håper Norge og Det internasjonale skiforbundet å gjøre noe med.

– FIS er veldig for at vi gjør det på den måten. Det er en måte å utvide hoppsporten mot øst. Kina er et veldig, veldig stort land. Og tanken med OL er jo faktisk å få kineserne til å bli glad i vinteridrett. De har bygget et anlegg her borte med skianlegg og langrennsløyper som kan brukes av vanlige folk. Det er hoteller, og det skal være et turiststed i fremtiden som får kineserne til å bli mer interessert i vintersport. Det håper vi å være en del av, sier Stöckl.

SAMSTEMTE: Marius Lindvik, Robert Johansson, Halvor Egner Granerud, Daniel André Tande og Alexander Stöckl møtte til pressekonferanse i OL-landsbyen torsdag ettermiddag.

– Er dette et utelukkende norsk initiativ? spør VG.

– Det var et innspill som kom fra trenersiden. Vi har diskutert og sagt at dette er et fantastisk anlegg. Vi håper at det ikke er det eneste rennet vi har i dette anlegget. Vi har tatt tanken videre til renndirektøren, Sandro Pertile. Han er faktisk helt enig. Han skal ta det videre med arrangøren og kalenderkomiteen i FIS. Så må man vente på at arrangøren faktisk ønsker det, og be om en konkurranse, sier Norges landslagstrener.

Lørdag skal Tande, Johansson, Granerud og Marius Lindvik i aksjon under storbakkerennet på den elskede arenaen.

– Når vi treffer, er vi vanskelige å slå alle sammen. Jeg er optimistisk, sier Granerud til VG om medaljemulighetene.

