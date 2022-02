Rams vant dramatisk Super Bowl – forlenget Bengals marerittrekke

(Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals 23–20) Bengals nærmet seg deres første Super Bowl-tittel. To minutter før slutt ble håpet knust i en thrilleravslutning.

JUBEL: Rams-spillerne feirer kampens siste touchdown som sikret seieren i Super Bowl.

10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Rams tok ledelsen tidlig i første omgang etter en touchdown av superstjernen Odell Beckham Jr. Var dette starten på en drømmekveld for vestkystlaget?

Glede ble snart snudd til fortvilelse da Beckham Jr. pådro seg en skade som satte ham ut av resten av kampen. Bengals knurret tilbake etter Rams gode start og kappet inn ledelsen da det nærmet seg det gigantiske pauseshowet.

«Still D. R. E» rappet Dr. Dre og Snoop Dogg og etter pausen var det fremdeles Bengals det handlet om.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Kevin C. Cox / AFP

Cincinnati-laget fikk en drømmestart på andre halvdel av kampen. Tolv sekunder inn i tredje omgang videreforedlet Tee Higgins en 75 yard lang pasning fra quarterback Joe Burrow. Touchdown.

Mange mente at Bengals aldri burde fått poengene fordi Higgins berørte ansiktsmasken til forsvarsspilleren før touchdownen, men poengene sto. 17–13 til «gjestene», som var på «fremmed» grunn i Inglewood i California.

TOUCHDOWN: Tee Higgins fanger ballen og sikrer Bengals første touchdown i kampen.

Bengals hadde aldri vunnet Super Bowl før nattens kamp. To ganger har laget gått tapende ut av USAs største kamp, den forrige i 1989, men nå øynet de historie.

Men heller ikke denne gangen gikk det deres vei.

Rams presset hardt på tampen av kampen. Quarterback Matthew Stafford lette desperat etter den forløsende pasningen som ville sikre en ny touchdown – og seier – og etter fire forsøk i løpet av de to siste minuttene lykkes han endelig.

Cooper Kupp fikk æren av å legge ballen i gresset. Med drøye minuttet igjen på klokken virket Bengals stresset. De klarte ikke å slå tilbake og det endte med 23–20 og seier til laget fra Los Angeles.

Rams tapte for Patriots for tre år siden, men fikk i natt en revansje. Dette er lagets andre Super Bowl-tittel. Den første kom for 22 år siden.