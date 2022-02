Norge med sensasjonsseier i curling – slo verdenstoer Sveits

BEIJING/OSLO (VG) (Norge – Sveits 7–4) Norge vant åpningskampen i curling etter to imponerende sisteomganger i Beijing.

Det norske laget med skip Steffen Walstad, Markus Høiberg, Torger Nergård og Magnus Vågberg fikk dermed en friksjonsfri start på OL-spillet i curling for menn. Norge er rangert som nummer syv i verden før OL-turneringen, mens Sveits bare har verdensener Sverige foran seg på samme liste.

Etter at lagene åpnet med å vinne 1–0 i annenhver omgang, og det følgelig sto 2–2 etter de fire første, gikk Norge opp i en topoengsledelse etter 6. omgang.

Sveits utlignet til 4–4 og sørget samtidig for å sikre seg sistesteinen i 10. og siste omgang. Likevel oppnådde Norge å legge press før de åtte siste steinene ved å vinne 9. omgang med to poeng. Da måtte OL-funksjonærene frem med måleinstrumentet for å skille Norges to steiner i boet fra Sveits’ ene. Det endte med en lykkelig norsk måling og altså konklusjonen om at Norge hadde de to beste steinene.

Sveits satset alt på å renske det velfylte boet på sin siste stein, men lyktes ikke. Dermed ble en norsk stein også poenggivende i siste omgang. Det betød trepoengsseier til Norge – og en råsterk start for «Team Walstad» i OL-turneringen.