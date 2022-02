Han er Rekdals meste betrodde: – Jeg var hobbypsykologen hans

Kjetil Rekdal er den soleklare sjefen til Rosenborg-spillerne. Bak ham står en svært viktig brikke for at RBKs hovedtrener skal fungere.

Styrer mye av øktene: Geir Frigård, Kjetil Rekdals betrodde assistent.

MASPALOMAS: – Nå ligger vi på 80 prosent! Det er ikke der vi skal være!

Geir Frigårds stemme runger over treningsanlegget i Maspalomas, slik den har gjort de fleste dagene Rosenborg har vært her nede.

Det er Kjetil Rekdals betrodde assistent som styrer mye av de daglige treningene, og det levnes det ingen tvil om at han krever mye fra spillerne.

– Skal vi ta steg og utvikle oss, så må vi sørge for at lista ligger der. Hos alle. Så er det vår oppgave å korrigere, og si at «nå er vi på 80 prosent, det kler oss dårlig». Vi skal sørge for mest mulig kvalitet i hver øvelse og spillsekvens, sier Geir Frigård.