I dag fikk broren debuten i Italia. Samtidig kjemper Mikkel (20) om en plass på RBK-laget

Mikkel Konradsen Ceïde er stolt over at tvillingbroren søndag kan få debuten i Serie A. Selv jobber han hardt for å overbevise Rosenborg-trener Kjetil Rekdal.

Mikkel Konradsen Ceïde på vei til trening med RBK denne uka. Han har nå muligheten til å vise seg god nok for Kjetil Rekdals lag.

6. feb. 2022 14:06 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Når han får sjansen så vet jeg at han kommer til å gjøre det bra. Han har gjort backene i Norge svimmel, så det er på tide at han gjør det i Italia også.

Det sier Mikkel Konradsen Ceïde til Adresseavisen etter fullført Rosenborg-trening på Gran Canaria.