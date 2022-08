Kristoff til topps i Belgia – tok sesongens fjerde seier

Ingen kunne gjøre noe med Alexander Kristoff (35) under endagersrittet Circuit Franco-Belge.

10. aug. 2022 17:20 Sist oppdatert nå nettopp

Kristoff så ut til å miste seiersmuligheten da han slapp en duo med under tre kilometer igjen, men Intermarché-rytteren tettet luken og var en del av en gruppe på fire som skulle gjøre opp om seieren på den siste kilometeren.

Lotto Soudal-rytter Victor Campenaerts ledet i det man kunne se målstreken for første gang, men med en knallsterk spurt kom Kristoff seg forbi.

– Jeg måtte grave veldig dypt, siden det var oppoverbakke på slutten. Da jeg var yngre passet det meg veldig bra, men på mine eldre dager er det tyngre, sier Kristoff i seiersintervjuet med arrangøren.

– Jeg er glad jeg kan vinne en slik spurt igjen.

Dermed tok Stavanger-mannen sin fjerde seier for sesongen. Fra før hadde han vunnet Scheldeprijs, Clasica Almeria og avslutningsetappen av Tour of Norway.

Se Kristoffs knockout i det prestisjetunge Scheldeprijs-rittet i april:

Ut på den siste runden på 20 kilometer lå nordmannen i tetgruppen, men så rykket Jasper De Buyst (Lotto Soudal) og Dries van Gestel (TotalEnergies). Kristoff gikk raskt etter, tettet luken, og dannet en trio med de to belgierne.

De tre fulgte hverandre på den siste runden, før Campenaerts kom opp fra forfølgergruppen. Bortsett fra da han slapp i noen hundre meter, hang Kristoff veldig bra med i teten.

– Jeg slet litt over toppen, men jeg så at jeg kom nærmere nedover. Heldigvis tok jeg dem igjen. På det tidspunktet følte jeg meg sliten, så jeg var veldig usikker på spurten min. Da jeg klarte det på slutten var jeg veldig glad og lettet, sier Kristoff.

– Jeg er veldig glad for meg, og veldig glad for laget. Det er på hjemmebane, så det betyr mye for alle, sier Kristoff som sykler for det belgiske laget Intermarché.

Rittet ble sendt på Discovery+ og Eurosport 1.

Circuit Franco-Belge er et ritt som er rangert på nest øverste nivå i sykkelsporten, i likhet med Scheldeprijs-rittet.

Tidligere denne måneden signerte Kristoff en kontrakt med det norske profflaget Uno-X, som han skal sykle for fra og med neste sesong.

Søndag er det EM i landeveissykling i München.

– Jeg brukte Touren som en treningscamp, for jeg følte meg ikke superbra. Formen for tiden er bra. EM-løypa er nok litt for lett. Jeg er ikke så rask som jeg var så den passer kanskje bedre de yngre spurterne som Fabio Jakobsen, sier Kristoff.