Se - her er det kvinnelige OL-håp: – Har aldri grått så mye

Pia Dahl Andersen (21) og Nora Edland (20) er blitt U23-verdensmestre i OL-klassen 49er FX i seiling. Men det ble en smertefull vei til gullet.

VERDENSMESTERE: Nora Edland (t.v) og Pia Dahl Andersen er ny norsk toppbåt i 49er-klassen.

– Nora fikk et «knepp» i ryggen på den første dagen og gråt resten av racet, forteller Pia Dahl Andersen om makker Nora Edland.

De tok gull i U23-VM tidligere i august.

– Jeg visste ikke om jeg ville klare å fullføre mesterskapet. Jeg måtte døyve smertene med smertestillende. Jeg var redd for at min helse skulle ødelegge for oss. Jeg måtte ta dag for dag, forteller Edland.

– Jeg har aldri grått så mye i et mesterskap, og det ligner ikke meg, sier Nora Edland.

– Og ryggen er viktig for dere?

– Ja, vi henger i trapeset, så jeg er glad for at jeg i det hele tatt klarte å gjennomføre alle seilasene.

Etter den norske OL-suksessen i Tokyo i fjor var det likevel et stort MEN: Bare én av åtte medaljer ble vunnet av kvinner (håndballjentene).

KREVENDE: 49er er en krevende båtklasse, men Pia Dahl Andersen og Nora Edland står frem som

– Kvinnelige OL-kandidater har blitt etterlyst, derfor er dette hyggelig. Men det står på økonomien at de kan satse som de vil og må, sier sportssjef Eirik Verås Larsen i Norges Seilforbund.

I 49er-klassen har Norge nå plutselig to veldig gode båter. Tønsberg-duoen Helene Næss og Marie Rønningen har i flere år vært helt i verdenstoppen og seilte OL i fjor.

– For meg som sportssjef kan det bli et luksusproblem. Hvis Pia og Nora gjør alt riktig fremover, kan de komme på samme nivå som Tønsberg-båten, sier Verås Larsen.

– Hvis de ikke rekker OL 2024, så kan de komme sterkere til 2028. For de er unge, og det er viktig at vi tar vare på dem, fortsetter den gamle padlekongen.

– Ja, vi vet at det er et hårete mål å komme til OL, men det er det vi jobber for, sier Pia Dahl Andersen.

– Det var viktig å vinne dette VM. Det gjør det lettere å jakte sponsorer, som vi trenger for å gjennomføre prosjektet. Vi har 200 reisedøgn i året og i tillegg kommer båt, master, seil ... Det er helt avgjørende å ha topp utstyr i seiling.

Eirik Verås Larsen anslår at de to kvinnene trenger en halv million i året bare til utstyr. I tillegg kommer reiser og andre utgifter.

PS: Pia Dahl Andersen og Nora Edland er begge fra Asker, men seiler for KNS.