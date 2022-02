RBK-profilen er tilbake: – Man hører om dem som ikke klarer det, men det har ikke vært et alternativ

Da akillessenen røk, ventet noen tøffe måneder for Vebjørn Hoff. Fredag er han tilbake på banen for Rosenborg.

Vebjørn Hoff på feltet dagen før kampen mot Kristiansund.

– Det blir bare moro. Jeg har sett fram til dette lenge. Jeg lurer på om det er seks måneder på dagen.

Vebjørn Hoff har helt rett. Fredag er det nøyaktig et halvt år siden han kjente noe som minnet om et skudd i hælen. Akillessenen hadde røket. Hele høstsesongen ble spolert for en av RBKs mest sentrale spillere på det tidspunktet i 2021-sesongen.