Superavslutning av Hovland: Tok årets første seier etter omspill

Viktor Hovland (24) var seks slag bak teten før den siste runden, men leverte en strålende avslutning og vant sin andre turnering på DP World Tour.

30. jan. 2022 12:37 Sist oppdatert 11 minutter siden

Hovland endte i omspill om seieren med Richard Bland, og på det første omspillshullet sikret Hovland seieren med en birdie.

Dermed tok Hovland sin første seier for året og den tredje seieren på de fem siste turneringene han har spilt.

– Dette er ganske vilt. Jeg trodde ikke dette var mulig da jeg startet dagen. Jeg trengte en lav runde, men mye måtte gå min vei og heldigvis gjorde det det, sier Hovland i et intervju vist på Viaplay.

Seieren fører ham helt opp på tredjeplass på verdensrankingen.

Det er første gang Hovland har vunnet en proffturnering etter et omspill, og det er hans første seier i en Rolex Series-turnering - en rekke på fem turneringer som er de gjeveste å vinne på DP World Tour (tidligere Europa-touren).

STORSPILL: Viktor Hovland viste seg fra sin beste side under den avsluttende runden.

Hovland lå på 13. plass før den siste runden, og virket til å være ute av seierskampen etter å ha gjort en bogey på hull 15. Men så ble det birdie-eagle-birdie på de siste tre hullene, noe som holdt til omspill for nordmannen.

– Jeg var rasende etter treputten på hull 15. Jeg tenkte det var det, og jeg ville bare avslutte bra og få en god plassering. Jeg senket en lang putt på hull 16 og på hull 17, og så hadde jeg muligheten, sier Hovland om superavslutningen.

Som vinner av turneringen vil Hovland innkassere 1,36 millioner amerikanske dollar i premiepenger, tilsvarende 12,2 millioner norske kroner.

NUMMER TRE I VERDEN: Viktor Hovland har kun Jon Rahm og Collin Morikawa foran seg på verdensrankingen.

Fakta Seirene til Viktor Hovland som proff 20.-23. februar 2020: Puerto Rico Open

3.-6. desember 2020: Mayakoba Golf Classic

24.-27. juni 2021: BMW International Open

4.-7. november 2021: World Wide Technology Championship at Mayakoba

2.-5. desember 2021: Hero World Challenge

27.-30. januar: Slync.io Dubai Desert Classic Vis mer

Med en runde på 66 slag, seks slag under par, endte Hovland 12 slag under par i Slync.io Dubai Desert Classic. Ingen har levert en bedre avslutningsrunde enn nordmannen.

Da Hovland var ferdig med runden var han i delt ledelse, men flere spillere kom bakfra og Rory McIlroy, som han delte ledelsen med, hadde fem hull igjen.

Med birdie på hull 17 og 18 kom Richard Bland seg også til 12 under par, og bakfra gjorde McIlroy flere feil. Den tidligere verdenseneren måtte jobbe for å redde par på både hull 17 og 18. På hull 18 måtte han senke en fem meter lang putt for å bli med i omspillet.

Det klarte han ikke, og dermed ble det et omspill om seieren mellom Richard Bland og Viktor Hovland, hvor Hovland gikk seirende ut.

OMSPILL: Richard Bland kom til kort i omspillet.

Justin Harding ledet turneringen før den siste runden, men har hatt en tung dag og har spilt seg ut av seierskampen.

Hovland startet avslutningsrunden strålende og var tre slag under par etter de først ni hullene. På de siste ni ble det lenge stang ut for Hovland, men så tok runden helt fyr på de siste tre hullene.

På hull 16 senket han en elleve meter lang putt for birdie, og på hullet etter slo han seg rett inn på greenen på utslaget på par 4-hullet. Den elleve meter lange putten for eagle satt midt i hullet, og plutselig var Hovland oppe i delt ledelse.

– Han setter jo en mil med putter til sammen der! Det der er nesten ikke til å tro, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen etter at eagleputten gikk i.

Hovland spilte seg frem til nok en eaglemulighet på hull 18. I mellomtiden hadde Rory McIlroy gjort birdie på hull 13, og var dermed ett slag foran Hovland før nordmannens siste hull.

Der gjorde Hovland birdie, noe som viste seg å være nok til at Hovland endte i omspill.

Viktor Hovland ble første nordmann til å vinne på DP World Tour (tidligere Europa-touren) da han vant BMW International Open i München i fjor sommer.

Nordmannen har også vunnet tre turneringer på PGA-touren, og vant den eksklusive Tiger Woods-turneringen Hero World Challenge i desember i fjor.