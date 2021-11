Bråthen tilbake i bakken: – Jeg så for meg at jeg aldri skulle få oppleve dette igjen

RUKA (Aftenposten): Hoppsjef Clas Brede Bråthen fikk et emosjonelt møte med sporten han elsker.

Clas Brede Bråthen, norsk landslagssjef i hopp, tilbake i bakken etter kronglete halvår i konflikt med eget forbund. Her møter han renndirektøren for hopp i FIS, Sandro Pertile, og blir ønsket hjertelig velkommen.

26. nov. 2021 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

To menn møttes nederst i hoppbakken i Ruka. Flomlysene kastet skygger, og det var en drøy time til verdens beste skihoppere skulle ut i kvalifisering til verdenscuprenn.

– Good to see you back. No more holidays now. Back to work. Renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Sandro Pertile, gliste trolig bak masken og ga Norges landslagssjef Clas Brede Bråthen noe som lignet en koronavennlig bamseklem.