Norges curlingherrer klare for OL i Beijing

Skip Steffen Walstad og hans lag slo Finland 7-4 onsdag og kan dermed innkassere OL-billetten før siste kamp i kvalifiseringen.

Skip Steffen Walstad og Norge er klar for vinter-OL i Beijing.

NTB

Nå nettopp

Etter seier i syv av syv kamper er Norge garantert å havne på 1.-plass i OL-kvalifiseringen i Leeuwarden. Dermed blir torsdagens oppgjør mot Nederland uten betydning.

Nøkkelkampen ble spilt mot puljetoer Italia tirsdag. Da vant Norge 5-4 etter ekstraomgang og avgjorde i realiteten kvalifiseringsturneringen.

Mot Finland onsdag ble det en tøffere kamp enn hva tabellen skulle tilsi. Finnene kom til oppgjøret med én seier og fire tap, men ga Walstad & co. skikkelig kamp.

Norge fikk en god start med to poeng i 1. omgang. Deretter scoret laget med sistestein ett poeng i hver av de tre neste omgangene, slik at det sto 3-2 til Norge. Kampen så ut til å bli punktert da Norge la på til 5-2 med to poeng i 5. omgang, men finnene svarte med to poeng i 7. omgang. Dermed levde spenningen foran de avsluttende omgangene.

Fakta Curling OL-kvalifisering menn onsdag OL-kvalifisering curling menn i Leeuwarden, Nederland onsdag: 7. runde: Norge – Finland 7-4, Tsjekkia – Italia 2-7, Japan – Nederland 11-5, Sør-Korea – Tyskland 10-1. Stillingen (vunnet-tapt): 1) Norge 7-0, 2) Italia 5-1, 3) Tsjekkia 4-3, 4) Danmark og Japan 3-3, 6) Nederland og Sør-Korea 2-4, 8) Finland og Tyskland 1-5. Gjenstående kamper torsdag, 8. runde: Danmark – Tyskland, Norge – Nederland, Finland – Sør-Korea, Italia – Japan, 9. runde: Sør-Korea – Nederland, Japan – Finland, Tyskland – Italia, Danmark – Tsjekkia. Norge er vinner av grunnspillet og klar for Beijing-OL. De tre neste etter avsluttet grunnserie til omspill om de to siste plassene. Vis mer

Norge scoret ett poeng i 9. omgang og avviste finnenes forsøk på å utligne i den siste omgangen. Det endte med ett norsk poeng også der.

Foruten Walstad spiller Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg for det norske laget. Magnus Nedregotten er reserve.

Mennenes curlingturnering i OL spilles fra 9. til 19. februar.