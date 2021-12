Lokalavis: Enig med Rosenborg

Kjetil Rekdal og Geir Frigård blir RBKs nye trenerteam.

Klar for RBK: Kjetil Rekdal.

9 minutter siden

Det melder lokalavisa Hamar Arbeiderblad søndag.

Lørdag bekreftet RBKs styreleder Ivar Koteng overfor Adresseavisen at klubben forhandlet med HamKam om Geir Frigård. Og at han trodde at de kom i mål med avtalen, fort allerede i helga.