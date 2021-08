Roger Federer må under kniven på ny. Kan han komme tilbake i toppen?

En kneskade setter Roger Federer (40) ut av spill i mange måneder, bekrefter han selv. Discoverys tenniskommentator tror Federer nå gir tenniskarrieren ett siste forsøk.

Hvor lenge har Roger Federer igjen av karrieren?

36 minutter siden

Federer er blitt et synonym til tennis. Den elegante sveitseren har vært i verdenstoppen så lenge at det nesten er vanskelig å forestille seg at karrieren hans en dag skal ta slutt. Beskjeden om at han har et kne som må opereres, betyr at den dagen kanskje nærmer seg.

– Jeg tror han gir det ett forsøk til, sier Christer Francke.

Discoverys tenniskommentator har fulgt Federer siden veteranen slo gjennom. Han synes det er trist at 40-åringen må under kniven på ny. Inngrepet blir sveitserens tredje kneoperasjon på et drøyt år.

– Han er ikke en fyr som har vært vant til å være skadet. Jeg tror det gjør at det er tøffere for Federer å komme tilbake til det nivået han var på. Jeg tror han vil gjøre en ordentlig jobb for å se om det kanskje kan holde i én eller to sesonger til, forteller Francke.

– Kanskje er det realistisk at han kan vinne Wimbledon én gang til.

Fakta Roger Federer Født: 8. august 1981 (40 år). Kommer fra: Basel, Sveits. Rangert som: Nummer ni i verden. Meritter: Har vunnet 20 Grand Slam-turneringer (Australian Open seks ganger, French Open én gang, Wimbledon åtte ganger og US Open fem ganger). Aktuell: Må gjennom en kneoperasjon som vil holde ham borte fra tennisbanen i flere måneder. Vis mer

– Avhengig av hele kroppen

Federer har stort sett kun gode minner fra gresset i London. Åtte ganger har han vunnet Wimbledon. Sist var i 2017. I sommer var det nettopp der han har triumfert så mange ganger at veteranen forsto at det var noe som ikke stemte. Kort tid etter trakk han seg fra OL.

Nå må han belage seg på mange uker på krykker.

– Du er avhengig av hele kroppen når du spiller tennis. Du kan ikke ha et kne, en hofte eller en rygg som ikke fungerer, sier Francke.

– Hvis du for eksempel ikke kan stå og trykke til i hjørnene fordi du har vondt i kneet, vil du ikke bli rask nok. Du vil ikke henge med på tempoet, du vil bomme mer og så baller det på seg, forklarer han.

Før Federer tapte kvartfinalen i Wimbledon, hadde han vunnet tre kamper i French Open før han valgte å trekke seg fra turneringen.

– Han har kanskje manglet litt hurtighet, men spillemessig har han tidvis vært helt der oppe, sier Francke om Federers prestasjoner.

– Det er en tid for alt

40 år gamle Federer har vunnet 20 Grand Slam-turneringer. Det er like mange som Rafael Nadal og verdensener Novak Djokovic.

Discoverys tenniskommentator synes det er vanskelig å vurdere sjansene for at Federer kan komme tilbake i verdenstoppen.

– Dette er tydeligvis en mer omfattende operasjon som også er viktig for at han skal et kne som fungerer resten av livet, sier han.

– Federer er 40 år gammel og har fire barn. Det er jo kanskje en tid for alt. Jeg tror ikke han tenker så mye på at han skal vinne flere Grand Slam-turneringer enn de andre guttene. Han er glad i tennis og vil spille mer. Det er det som driver ham, tror kommentatoren.

Federer ser også ut til å tenke på mer enn kun tenniskarrieren.

– Jeg har lyst til å være frisk. Jeg har lyst til å kunne løpe rundt igjen senere også. Jeg har også lyst til å gi meg selv et glimt av håp om å komme tilbake og spille turneringer igjen, sa Federer søndag.

Han erkjenner at en fantastisk karriere nå kan gå mot slutten.

– Jeg er realistisk. Ikke tro noe annet. Jeg vet hvor vanskelig det er å gjennomgå nok en operasjon i min alder og forsøke å komme tilbake, sier han i en video han har publisert på Instagram.