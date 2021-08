Trondheims VM-sjef skal bo i Oslo

Berit Svendsen har ingen planer om å melde flytting til Trøndelag.

58-åringen Berit Svendsen er ansatt som VM-sjef: – Å skifte jobb er alltid vanskelig, men dette er en mulighet jeg bare får én gang i livet.

GRANÅSEN: – Nå har jeg en god følelse. Men jeg også ydmyk, fordi det er en stor oppgave som ligger og venter. For meg er det et nytt område. Jeg har ikke jobbet så tett med idretten tidligere. Men jeg kan å bygge team og har erfaring med digitale løsninger. Det tror jeg kommer godt med.

Det sier Berit Svendsen (58) til Adresseavisen etter at hun mandag kveld ble presentert som sjef for ski-VM i Trondheim. Hun har nylig sagt opp sjefsjobben sin i Vipps, og vil fra og med 1. desember tiltre jobben som VM-sjef.

Tidligere har hun jobbet i en årrekke for Telenor og har hatt en rekke styreverv. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU). Svendsen kommer opprinnelig fra Kråkerøy i Fredrikstad.

Flere ansettelser

Men allerede er hun godt i gang med jobben. Fem-seks andre ledere skal nemlig ansettes i løpet av kort tid. I den prosessen har Svendsen vært involvert.

– Nå skal vi få på plass en ledergruppe med den tverrfagligheten vi ønsker, slik at vi dekker alle de nødvendige områdene. Jeg har allerede startet med arbeidet. I sommerferien startet samtalene med kandidatene til lederstillingene. Vi har kommet et stykke på vei. Men fremover vil det bare bli mer og mer jobb. Vi håper å få gjort en god del før jul.

Svendsen sier ledergruppa vil bestå av seks-syv personer.

– Jeg regner med alle er på plass i løpet av et par uker. Det er stor interesse for stillingene og høy kvalitet på kandidatene.

De tre andre stillingene som ble lyst ut samtidig som VM-sjefen, var: økonomisjef, sjef for arrangement og bærekraft og sjef for forretningsutvikling.

Foran et knippe pressefolk ble Svendsen mandag kveld presentert som VM-sjef i Granåsen.

Melder ikke flytting

I det den tidligere Telenor-toppen skulle gå ut i sommerferie, ble hun oppringt om VM-jobben kunne være interessant for henne:

– Jeg var veldig fornøyd med jobben jeg hadde i Vipps. Å skifte jobb er alltid vanskelig, men dette er en mulighet jeg bare får én gang i livet. Den måtte jeg bare gripe.

58-åringen bor i Oslo, og vil fortsatt ha bostedsadresse i hovedstaden fremover. Men VM-sjefen bekrefter at hun skal skaffe seg en leilighet i Trondheim.

– Dere vil se meg mye her de neste årene, sier hun.

– Jeg kommer ikke til å melde flytting. Jeg har mann og barn i Oslo. Men jeg kommer til å være her mye. Dere kommer til å se både meg og resten av ledergruppa ofte.

VM-sjefen vil få en årslønn på 1,65 millioner kroner i året.

Fakta VM-styret Det er VM-styret som har ansatt VM-sjefen. Styret består av disse: Styreleder Bård Benum (partner og direktør i teknologiselskapet VitalThings AS)

Ingvild Bretten Berg (generalsekretær i Norges Skiforbund)

Håvard Belbo (daglig leder T-lab)

Gunhild Dugstad (partner i advokatfirmaet Wiersholm)

Christine Spiten (gründer og seniorrådgiver i WWF)

Tove Nedreberg (administrerende direktør i Adresseavisen)

Siri Darell (seniorrådgiver i HVAC Rambøll og leder i Sør-Trøndelag skikrets) Ski-VM Trondheim 2025 AS eies 60 % av Norges Skiforbund, 30 % av Sør-Trøndelag Skikrets og 10 % av Trondheim kommune. Styreleder Benum får 100 000,- i årlig honorar. De øvrige styremedlemmene får 25 000,- per år for jobben de gjør. Berit Svendsen ble VM-styrets første ansettelse. Hun får en årslønn på 1,65 millioner kroner. Vis mer

Styreleder Bård Benum hadde aldri møtt Berit Svendsen før: – Men jeg opplevde med. engang at dette var et menneske som begeistrer.

– Omfattende

Styreleder Bård Benum omtaler ansettelsen som en milepæl.

– Det har vært en omfattende prosess. Ikke bare denne ansettelsen, men arbeidet med å få på plass de andre lederne også, sier han.

– Berit har solid lederbakgrunn og har ledet store organisasjoner. Hun har også digital forståelse og evnen til å begeistre. Jeg hadde aldri møtt henne før, men opplevde med en gang at dette var et menneske som begeistrer.

Angrer ikke på hemmelighold

Tidligere har Benum bekreftet at søkerlistene ikke vil bli offentliggjort. Den beslutningen ble kritisert fra flere hold. VG-kommentator Leif Welhaven var blant dem som kritiserte VM-styrets beslutning om å ikke offentliggjøre søkerlistene til VM-jobbene. Også flere sentrale trondheimspolitikere var kritiske til hemmeligholdet.

Til tross for kritikken, ville ikke VM-selskapet offentliggjøre søkerlistene.

Totalt var det ifølge Benum 17 som søkte på sjefsjobben, mens de pratet med over 30 andre kandidater. Ti av dem viste interesse og ønsket videre samtaler.

Benum sier etter Svendsen-ansettelsen at han ikke angrer på at de valgte å holde søkerlistene hemmelige:

– Jeg tror ikke vi ville ha fått alle disser kandidatene om vi hadde offentliggjort søkerlistene. Samtidig forstår jeg at det ble en diskusjon ut av det.

Planen til VM-styret var å ha på plass en VM-sjef allerede før sommerferien. Benum avslører nå at det har vært klart en god stund at Svendsen ville få jobben.

– Hovedårsaken til at det har tatt lengre tid er at Berit selv ønsket å vente med å fortelle det til sine medarbeidere i Vipps. Det var uaktuelt for henne å si det midt i sommerferien, sier han.

Videre sier Benum at dette er det VM-selskapet vil bli målt på:

– Å skape en skikkelig folkefest og legge igjen varige verdier til samfunnet.