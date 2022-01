Discovery gjør store grep i OL-dekningen: Flytter all kommenteringen til Norge

På grunn av usikkerhet til karantene og isolasjon, velger Discovery å holde alle kommentatorene i Norge.

MÅ HOLDE SEG HJEMME: Fra venstre: Jørgen Klem, Asbjørn Myhre, Ingrid Sørli Glomnes og Kenneth Fredheim.

25. jan. 2022 10:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det var først Expressen som meldte at de svenske ekspertkommentatorene og kommentatorene ikke får dra til OL i Bejing i februar.

Nå er det også klart at alle de norske kommentatorene til rettighetshaver i Discovery holder seg hjemme.

– Den opprinnelige planen var å sende 44 personer til Beijing. Den nye planen er å sende 20 personer. Det viktigste grepet vi gjør er å flytte all kommentering til Oslo, sier Discoverys Hanne McBride til VG.

Fakta Discoverys kommentatorer i OL i noen av de største idrettene Langrenn: Asbjørn Myhre og Trond Nystad

Skiskyting: Ingrid Sørli Glomnes og Roger Grubben

Hopp: Jørgen Klem og Kjetil Strandbråten

Alpint: Kenneth Fredheim og Tom Stiansen

Skøyter: Arve Fuglum og Eskil Ervik

Kombinert: Myhre, Nystad, Klem og Strandbråten Vis mer

Kenneth Fredheim skal kommentere alpint under OL.

– Jeg synes det virker fornuftig med tanke på det som kan skje når man kommer ned der… Hvis noen tester positivt ved ankomst eller underveis i mesterskapet. På kommentator-siden er vi et par, og tester den ene positivt, er man litt «stuck», sier Fredheim til VG.

– Hvordan påvirker det kommenteringen?

– Det blir litt annerledes. Man kommenterer alltid best når man er til stede. Man får en helt annen følelse, sier Fredheim.

– Det blir litt som å se gjennom nøkkelhullet, i stedet for å se det store bildet, sier kommentatoren.

Jan Erik Aalbu skulle være med til Kina som hoppekspert. Også han vil nå holde seg hjemme.

– Jeg personlig synes det er en klok avgjørelse, når det er så mange usikkerhetsmomenter med mulig smitte, karantene og isolasjon. Det er mye smitte i Norge òg, men du følger deg tryggere her uansett, sier Aalbu til VG.

– En klok og riktig avgjørelse, oppsummerer han.

DRAR TIL KINA: Line Andersen skal lede alpin-sendingene til Discovery under OL.

Discovery vil fremdeles sende blant andre Line Andersen, som er tiltenkt en rolle som programleder for alpint.

– Det er det enkleste i verden er å forstå dette valget. Jeg er imponert over en arbeidsgiver som så til grader tar støyten. Dette er for å ta vare på de ansatte. Vi får alle litt endrede oppgaver. Jeg skulle ønske at jeg kunne reist med teamet mitt, men vi må gjøre det beste for seerne, sier Andersen til VG.

Den tidligere NRK-profilen, som inngikk forlik med statskanalen i mai i fjor, ser frem til å «gjøre comeback»

– Jeg har forberedt meg i flere uker. Jeg er helt sikker på at det var lettere å gjøre alpint da jeg var der oftere, men jeg er mer spent enn vanlig. Jeg gleder meg veldig til å gjøre en arbeidsoppgave jeg har fått til tidligere. Jeg skal gjøre mitt beste og gleder meg, svarer Andersen.

McBride forklarer endringen slik:

– Det er utfordrende å produsere et så stort arrangement som OL i en pandemi, og det er knyttet usikkerhet til eventuelle karantener og isolasjon ved ankomst i Beijing. Forholdene er uforutsigbare og for å minimere risiko knyttet til produksjonen og de redaksjonelle teamene har vi besluttet å sende færre folk enn planlagt.

– Vi har allerede teknisk personell til stede gjennom vår europeiske organisasjon, og med dagens teknologi er det fullt mulig å produsere og levere svært gode sendinger med storparten av bemanningen i Oslo. Vi har god erfaring med dette fra Tokyo. Skulle folk havne i karantene i Beijing blir det vanskelig å jobbe. Her hjemme kan vi kommentere fra egen stue om det skulle bli nødvendig.