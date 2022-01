Jesper Saltvik Pedersen tok sitt tredje VM-gull

Jesper Saltvik Pedersen (22) vant suverent i slalåm og tok sitt tredje alpingull i para-VM på hjemmebane.

ALPIN-HELT: Jesper Saltvik Pedersen.

13 minutter siden

Fra før har han vunnet både utfor og storslalåm.

– Det er sykt kult å innfri på hjemmebane, sier han til NRK.

– Det er et fantastisk resultat, men det er noen plasser jeg kunne ha skutt mer fart, fortsatte han selvkritisk.

Før finaleomgangen ledet Karmøy-karen med 1,14 sekunder på franske Victor Pierrel i klassen for sittende utøvere. Det var ytterligere fire hundredeler til treer Jeroen Kampschreur, nederlenderen som han kanskje fryktet mest foran finalen - men han kjørte ut. Pierrel tok sølvet.

– Det var synd at Jeroen kjørte ut, sier Jesper Saltvik Pedersen.

I tillegg til gullmedaljene, har han også sølv i super-G og superkombinasjonen. Fem medaljer av fem mulige. Parallellslalåm gjenstår for Pedersen i VM.

– Der skal jeg bare kose meg.

I mars venter Paralympics i Kina for Norges alpin-helt. Der stiller han i samtlige fem øvelser. Han tok én gullmedalje og én bronse i Paralympics i 2018.

– Nå har jeg vist at jeg kan kjempe i toppen og kan reise til Beijing med lave skuldre.

Jesper Saltvik Pedersen kommer fra Karmøy, men har nå flyttet til Oslo for å studere statsvitenskap og trene ved Olympiatoppen.

Han er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet. Jesper fikk sin første rullestol før han var ett år gammel, men han har likevel hatt et meget aktivt liv. Han har - i tillegg til alpint - drevet med håndball, fotball og friidrett.

Jesper Saltvik Pedersen har fått sin del av æren for at det er pengepremier i para-VM på Lillehammer og i Hafjell. Han fikk en ost som premie i et verdenscuprenn sist vinter, og la denne osten ut til salgs for å markere at forholdene for para-utøvere er ganske annerledes enn for funksjonsfriske. Para-VM 2022 har pengepremier til de tre beste i alle øvelser:

1. plass: 800 euro (ca. 8000 kroner).

2. plass: 400 euro (ca. 4000 kroner).

3. plass: 300 euro (ca. 3000 kroner).

VM skulle opprinnelig ha gått sist vinter, men ble utsatt som følge av corona. Det er det det største arrangementet i Norge for parautøvere siden Paralympics i 1994.

PS: Østerrikske Johannes Aigner vant klassen for synshemmede. Arthur Bauchet fra Frankrike vant stående der norske Marcus Grasto Nilsson ble nummer 21.