Får en brøkdel av premiepengene til herrene: – Skikkelig kjipt

BUDAPEST (VG) Stine Bredal Oftedal og ti norske landslagsspillere skal kjempe om Champions League-trofeet lørdag og søndag. Håndballjentenes premiepenger kan ikke sammenlignes med herrenes Champions League.

KLAR FOR SEMIFINALE: Stine Bredal Oftedal gleder seg til å spille Champions League-semifinale lørdag. Hun er mindre fornøyd med de store forskjellene i pengepremier mellom kvinner og menn.

– Det er skikkelig kjipt, sier Bredal Oftedal til VG.

Vipers Kristiansand fikk i fjor 200.000 euro – drøye to millioner kroner – for seieren i Champions League. Herrevinner Barcelona fikk én million euro – mer enn 10 millioner kroner – minus inntekter tidligere i turneringen.

De fire klubbene i herrenes sluttspill Final4 deler dessuten på en bonus på en million euro for å ha kommet til sluttspillet. Denne bonusen finnes ikke på kvinnesiden.

Vipers-sjef Ole Gustav Gjekstad bekrefter at forskjellene er de samme denne sesongen.

– Jeg vet jo at det handler mye om markedspris. Visse ting der må man akseptere. Men jeg synes likevel at det er en organisasjon (EHF) som arrangerer det samme så skulle jeg ønske at man kunne etterstrebe at det skulle være likt. Det burde vært slik i utgangspunktet, mener Stine Bredal Oftedal.

DÅRLIGERE BETALT: Nora Mørk har vunnet alt i sine to sesonger med Vipers. Men prestasjonene gir langt mindre premiepenger enn på herresiden.

Györs midtpunkt møter lørdag Esbjerg i semifinalen mens Vipers spiller mot Metz. Begge kampene spilles i nybygde MVM Dome i Budapest. 13.500 billetter er solgt til semifinalene. Søndag er det ventet opp mot kapasiteten – 20.000 tilskuere – på Champions League-finalen. Det er det samme som på herrefinalen i Köln 19. juni.

– Jo, mer likt det er, jo mer likt burde pengene være fordelt, sier Stine Bredal Oftedal.

Som stjerne i Györ har Stine Bredal Oftedal en av kvinnehåndballens beste lønninger. Hun er i likhet med Sander Sagosen blitt kåret til verdens beste spiller. Men hun kan på ingen måte måle seg med svogerens lønn (Sagosen gifter seg i sommer med Oftedals søster).

– Det er det ingen tvil om. Det er kjipt. Særlig når vi har ganske like sesonger. Det vi legger ned er veldig likt, sier Stine Bredal Oftedal. VG har tidligere skrevet at Sagosen sannsynligvis får en årslønn på mer enn 10 millioner kroner når han neste sommer vender hjem til Kolstad.

– Skulle ønske det var annerledes

Også i reisestøtten til bortekampene i Europa er det store forskjeller på kvinner og menn. Den nye og rekordstore medie- og markedsavtalen til det europeiske håndballforbundet EHF er verdt 5–6 milliarder kroner de neste 10 årene. Men kvinnene får bare en brøkdel av kaken.

– Jeg har forståelse for at ulike markeds- og TV-avtaler kan gi forskjeller i utbetalinger, men synes premiepenger i Finale 4 og reisestøtte i CL-kamper er veldig skjevt fordelt mellom kvinner og menn, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Vi skulle gjerne ønske at det var annerledes. Jeg tror vi er vel så profesjonelle som herrespillerne, sier Nora Mørk til VG.

– Sånn er det å være jente. Det er ikke så mye å gjøre med. Men jeg tror nok vi jobber like hardt og er like seriøse, sier Nora Mørk.

CHAMPION: Henny Reistad avgjorde Champions League-finalen for Vipers sist sesong. Lørdag spiller hun semifinale for Esbjerg.

Vipers-stjernen følges opp av Henny Reistad.

– I veldig mange idretter så er det store forskjeller mellom menn og kvinner. Dem ønsker vi å få utlignet, sier Esbjerg-spilleren. Hun peker på at interessen for internasjonal kvinnehåndball er økende med flere tilskuere.

Ifølge Bente Asknes, norsk styremedlem i EHF, er det Champions League-klubbene selv som er blitt enige om fordelingen av pengepotten.

– Det er overlatt i sin helhet til dem, skriver hun i en E-post til VG.

– EHF har imidlertid flere initiativer for å styrke kvinnehåndball, og derav redusere gapet mellom kvinne- og herrehåndball. Dette er absolutt et område som er på agendaen, sier Aksnes

Norges Håndballforbund foreslo på sist EHF-kongress at de økonomiske forskjellene på menn og kvinner i Champions League skal utlignes i løpet av fem år. Forslaget falt mot 35 prosent av stemmene.

– Vi kommer til å foreslå dette igjen og igjen, lover håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Argumentet mot er at markedet betaler mer på herresiden. Men da er mitt svar at kloke ledere må sørge for å utjevne markedsmekanismene slik at vi lager sunne og gode strukturer både organisasjons- og samfunnsmessig, sier Lio til VG.