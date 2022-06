Semifinaledrama over etter stygg skade

PARIS (Aftenposten): Semifinalethrilleren i French Open mellom Rafael Nadal og Alexander Zverev fikk en brå slutt.

Alexander Zverev ble liggende og vri seg i smerte.

3. juni 2022 18:20 Sist oppdatert nå nettopp

Rafael Nadal - Alexander Zverev 7–6, 6–6 (avbrutt)

Nadal utlignet til 6–6 i et svært spennende andresett. Da Zverev forsøkte å vinne ballvekslingen, mistet han balansen.

TV-bildene viste at ankelen hans ble vridd i en unaturlig vinkel.

Tyskeren ble liggende på grusen og skrike i smerte. Han ble kjørt bort i rullestol og kom siden ut på banen igjen på krykker.

Da ble Nadal utropt som vinner av semifinalen. Publikum applauderte høylytt, både for Nadal og Zverev. Sistnevnte hinket rundt med tårer i øynene.

I finalen kan Casper Ruud bli motstander. Han møter Marin Cilic senere fredag.

Underholdende kamp

Nadal har vunnet French Open hele 13 ganger. Stjernen var favoritt før møtet med 25-åringen.

Det ble en skikkelig thriller. Det første settet bydde på flere elleville ballvekslinger. De brøt hverandres serve flere ganger.

Til slutt tok Nadal første stikk da det ble tiebreak. Det gikk helt til 10–8.

Sett to ble ikke mindre jevnt. Konkurrentene brøt hverandre hele åtte ganger.

Så kom ballvekslingen som endte med 6–6 og Zverevs skade. Istedenfor at man da fikk nytt tiebreak, ble det tårer og en brå slutt på en fantastisk tenniskamp.

Publikum applauderte da Nadal og Zverev kom ut igjen.

Lå an til maratonkamp

De brukte over tre timer på under to sett. Det sier litt om hvor jevnt det var.

Da Zverev ble liggende, skrek han så alle på Philippe-Chatrier-banen hørte det. Nadal og en lege ilte til umiddelbart med bekymrede blikk. Norske Eurosport valgte ikke å vise repriser av hendelsen.

Noen minutter senere var thrilleren over. Nadal får sjansen til å spille om sin 14. tittel i Paris.

– Det er veldig synd og trist for ham. Han spilte utrolig i turneringen. Han er en god kollega, og jeg vet hvor hardt han kjemper for å vinne en Grand Slam, sa Nadal da han ble intervjuet på banen etterpå.

Han syntes det var vanskelig å finne de riktige ordene for anledningen.

– Det er en drøm å være i finalen. Men at det avslutter på den måten ... Jeg var i garderoben med «Sascha». Det var tungt å se ham gråte. Jeg sender gode ønsker til ham og teamet hans, sa Nadal.

Casper Ruuds semifinale begynner tidligst 19.00.