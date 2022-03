Russerne reiser hjem fra Norge

HOLMENKOLLEN (Aftenposten): Det blir ingen russisk deltagelse i Drammen eller Holmenkollen.

Jurij Borodavko i Holmenkollen tirsdag.

1. mars 2022 11:17 Sist oppdatert 11 minutter siden

Den russiske langrennstreneren Jurij Borodavko bekrefter overfor Aftenposten at ingen russiske utøvere stiller til start i Drammen torsdag eller i Oslo til helgen.

Han uttrykker at utøverne er veldig skuffet.

Landslaget gjennomførte en treningsøkt i Holmenkollen tirsdag, men reiser hjem onsdag.

– Vi flyr til Russland i morgen, sier Borodavko.

Han bekrefter at sesongen er over for russerne, som nå bare kommer til å gå nasjonale renn.

Norges Skiforbund varslet tirsdag at de ville nekte russisk og hviterussisk deltagelse i Norge, som følge av Russlands innovasjon av Ukraina.

Uenig med FIS

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte mandag at de ikke vil nekte noen løpere deltakelse på bakgrunn av nasjonalitet.

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

Russerne velger nå altså å reise hjem.

Vi kommer tilbake med mer.