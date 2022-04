Her står han i Kjernen for sju år siden. I dag ble Sverre (15) en del av A-laget til RBK

– Den lille gutten som sto i Kjernen tror jeg ville vært stolt nå, sier Sverre Halseth Nypan. Mandag ble han tatt opp i RBKs A-lag.

Sverre Nypan (t.h) på Lerkendal sammen med kompis Joakim Blengsli i august 2015. Drømmen om å spille for RBK har alltid vært der.

9 minutter siden

– Det har sikkert ikke helt gått opp for meg. Det er veldig artig. Det er dette jeg har jobbet for, men det stopper ikke her.

Sverre Nypan virker som han må kjempe for ikke å glise fra øre til øre under hele samtalen med Adresseavisen. Mandag satte han navnet sitt på en kontrakt som gjør han til A-lagsspiller i RBK de neste tre årene.