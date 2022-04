Kurtovic vender hjem: – Ambisjonene er de samme

Den tidligere landslagsstjernen Amanda Kurtovic (30) er klar for nedrykkstruede Larvik, som hun ønsker å gjøre til toppklubb igjen.

TILBAKE: Amanda Kurtovic er ferdig med utenlandsspill og har skrevet langtidskontrakt med Larvik.

21. apr. 2022 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg håper vi kan få til noe skikkelig bra på sikt, sier Amanda Kurtovic.

Torsdag kom nyheten om at hun er klar for gamleklubben Larvik, etter flere år med spill i utlandet og noen av de største internasjonale klubbene - som CSM Bucuresti og Györ.

Denne sesongen har Kurtovic spilt i rumenske Dunarea Braila.

Da Kurtovic forlot Larvik i 2017, var klubben en av Europas beste. Slik er det ikke lenger, men at hun drar tilbake ser ikke Kurtovic på som et steg tilbake for hennes del.

Trapper ikke ned

– Det er sikkert mange som tror det, men for meg er det absolutt ikke det. Hadde jeg gjort det for å trappe ned eller jobbe, så, men mitt fokus kommer til å være nøyaktig det samme. Ambisjonene mine er de samme som før, og jeg hadde ikke dratt til Larvik om jeg ikke hadde ambisjoner om at vi skal klatre på tabellen.

Larvik er nedrykkstruet og skal snart ut i playoff-kamper for å beholde plassen i eliteserien.

Kurtovic legger ikke skjul på at hennes drøm er å gjenreise gamleklubben.

– Jeg syns det er litt kult å være med på en reise fra start, og syns det er motiverende å være med på sånt. Larvik har vært i toppen før, og alt ligger til rette for å lykkes. Jeg gleder meg bare til å sette i gang og bli kjent med laget, og har skikkelig troen på at vi kan få til noe sammen.

Flytter inn med kjæresten

I vinter har det gått rykter om at Kurtovic skulle tilbake til CSM Bucuresti, men det var det altså ikke hold i.

– Jeg har gått noen runder på om jeg skal fortsette der jeg er nå, eller om jeg skal videre, og hvor jeg føler jeg er i karrieren. Jeg har hatt et savn etter å komme hjem, og det å være nær venner og familie og ha et normalt liv utenom, forteller hun.

Kurtovic og kjæresten Brede Csiszar kjøpte hus i Sandefjord for et par år siden, og planen er å pendle derfra til Larvik.

– Larvik var et naturlig valg. Skulle jeg hjem, så var det til Larvik. Det er bare det som føles riktig for meg.

Kurtovic har skrevet under på en ekstra lang kontrakt.

– Jeg skriver under for tre år fordi jeg har lyst å se hva vi kan få til på tre år, forklarer hun.

Amanda Kurtovic og Henny Ella Reistad på en tidligere landslagssamling.

God sesong

Bakspilleren var i flere år et selvskrevent navn da landslagstroppene skulle tas ut, men de siste mesterskapene har hun ikke vært med.

Selv om ambisjonene for klubbspillet er høye, vil hun ikke kommentere om hun fortsatt drømmer om landslagsspill.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det. Mitt svar på det, er at mine ambisjoner som håndballspiller ikke har forandret seg. Jeg vil bruke hver sesong til å bli en bedre utgave av meg, og at laget rundt meg presterer. Så det er mine ambisjoner, sier hun.

30-åringen har fortsatt noen kamper igjen å spille i hardtsatsende Dunarea Braila før hun flytter hjem. Klubben kjemper om spill i Europa neste sesong, men har vært hardt rammet av skader den siste tiden. Kurtovic har vært en av lagets beste spillere denne sesongen.

Kurtovic har vært med på å vinne fire gull, ett sølv og én bronse med Norge.

Varsler flere signeringer

I juli slutter hun seg til sin nye klubb.

– Vi gleder oss stort til å få Amanda tilbake til Larvik. Hun - sammen med de andre jentene skal spille mange gode kamper i Norge og etter hvert ut i Europa, sier styreleder Jan Thore Lauritzen i klubbens pressemelding.

Larvik ble for noen år siden flyttet ned i 1.divisjon på grunn av økonomisk rot, men har de to siste sesongene spilt i REMA 1000-ligaen. Klubben varsler at de bygger seg opp igjen og vil komme med flere signeringer de nærmeste ukene.

Kurtovic har spilt 118 kamper for det norske seniorlandslaget og spilte sist kamp i oktober 2020.